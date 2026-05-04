В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»

Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области. К участию допускаются специалисты, стаж работы которых по специальности составляет не менее 5 лет, при этом не менее 3 лет - в медицинской организации, которая выдвигает специалиста на трудовой конкурс, учитывая профессиональные, творческие и нравственные качества специалиста.

В 2026 году определены победители отраслевого конкурса:

В номинации «Лучший врач скорой помощи» — врач-анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Тимур Бибарсов

В номинации «Лучший фельдшер» — фельдшер выездной бригады Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Анна Колесникова

В номинации «Лучшая медицинская сестра» — медицинская сестра-анестезистка Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Ирина Подольских

В номинации «Лучший врач поликлиники» - заведующий отделением – врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Владимир Кузьмин

В номинации «Лучший сельский врач» - врач-стоматолог Большеглушицкой центральной районной больницы Татьяна Федотова

В номинации «Лучший лаборант» - фельдшер – лаборант Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Мария Стрюк.

Руководитель ведомства Андрей Орлов поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.

«Это не просто очередная награда, а яркое подтверждение вашего высочайшего мастерства, неустанного труда и преданности делу, которому вы служите. Ваша победа — это результат многих лет самоотверженной работы, постоянного стремления к новым знаниям. Вы не только спасаете жизни, но и каждый день своим примером вдохновляете коллег, стремиться к новым вершинам. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополучия. Ваша работа бесценна, и мы безмерно ценим каждого из вас!», - подчеркнул министр.

