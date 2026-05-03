27 участков и дорога к пляжу остаются подтопленными в Самарской области 3 мая
В России назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП
График сброса воды на Жигулёвской ГЭС неожиданно изменили
Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363
Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
Мошенники начали убеждать детей уходить из дома
В Кинельском районе спасали посетителя пещеры, у которого случился инсульт
Водитель наехал на дорожный знак в Волжском районе
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад

В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад

В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей. 

В этом году в день открытия посетители смогут приобрести растения на ярмарке по привлекательным ценам, бесплатно побывать на экскурсии (временные слоты 10:00, 11:00, 14:00, 15:00), получить приз в квесте "Целительная сила растений". Гостей праздника встретят и самые контактные животные Самарского зоопарка, открытые для общения и вкусных угощений! 

Расписание открытия

С 10:00 до 16:00 работает "Зеленая ярмарка" – продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.  

В течение дня в саду вас ждут мероприятия со свободным входом:

  • обзорные экскурсии по Ботаническому саду;
  • квест "Целительная сила растений", победителей ждут ботанические презенты.

Чтобы попасть на экскурсии и квест, необходимо зарегистрироваться. Места ограничены.

С 12:00 по 14:00 работает выставка контактных животных из Самарского зоопарка.

Расписание работы

В будние дни – с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда.

Помните: Ботанический сад – не парк, а научное подразделение и живой музей под открытым небом. 

Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, руководство научного подразделения просит посетителей соблюдать ряд правил:

  • Нельзя собирать никакие растения, их цветы, плоды и семена, а также повреждать деревья и кустарники, газоны и цветники.
  • На территории сада нельзя проводить спортивные мероприятия, тренировки и соревнования.
  • Нельзя входить на территорию с домашними и любыми другими животными.
  • Нельзя кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах и других средствах индивидуальной мобильности.
  • На территории сада нельзя устраивать пикники, разводить огонь.
  • Нельзя кормить животных и птиц.
  • Благодарим вас за понимание и любовь к саду! Приходите!
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
02 мая 2026, 12:39
02 мая 2026, 12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
Заместитель главы города Евгений Владимирский отметил, что в этом году с уборкой справились значительно лучше, чем в прошлом, и поблагодарил всех участников... Благоустройство
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
01 мая 2026, 10:33
01 мая 2026, 10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
Самарская область всегда была регионом трудовой славы, территорией, где решались задачи государственной важности. И сегодня здесь реализуются проекты, имеющие... Общество
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026, 14:02
30 апреля 2026, 14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Так, 1 и 9 мая клиентов примут только дежурные офисы. 2 и 3 мая откроются отделения, которые обычно работают по выходным. Финансы и Банки
