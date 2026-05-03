В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад

В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей.

В этом году в день открытия посетители смогут приобрести растения на ярмарке по привлекательным ценам, бесплатно побывать на экскурсии (временные слоты 10:00, 11:00, 14:00, 15:00), получить приз в квесте "Целительная сила растений". Гостей праздника встретят и самые контактные животные Самарского зоопарка, открытые для общения и вкусных угощений!

Расписание открытия

С 10:00 до 16:00 работает "Зеленая ярмарка" – продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.

В течение дня в саду вас ждут мероприятия со свободным входом:

обзорные экскурсии по Ботаническому саду;

квест "Целительная сила растений", победителей ждут ботанические презенты.

Чтобы попасть на экскурсии и квест, необходимо зарегистрироваться. Места ограничены.

С 12:00 по 14:00 работает выставка контактных животных из Самарского зоопарка.

Расписание работы

В будние дни – с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда.

Помните: Ботанический сад – не парк, а научное подразделение и живой музей под открытым небом.

Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения, руководство научного подразделения просит посетителей соблюдать ряд правил: