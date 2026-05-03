Мошенники начали убеждать детей уходить из дома

Телефонные мошенники начали убежать детей уходить из дома и требовать с их родителей выкуп. Об этом, как передает РИА Новости, рассказали в отделении Национального центра помощи «Спас Град».

По словам экспертов, мошенник находят жертв в онлайн-играх и предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать детей тем, что те якобы перевели деньги запрещенной организации, поэтому теперь их родителям грозит уголовная ответственности.

Далее ребенку начинают внушать, что спасти взрослых может только он с помощью «особо секретной миссии», о которой нельзя никому рассказывать. Под различными предлогами мошенники убеждают детей покинуть жилье и не отвечать родителям. В это же время злоумышленники сами связываются со взрослыми, сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп.