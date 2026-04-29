без пальто и даже без шляпы осталась самарчанка после общения с мошенниками

В Самаре в полицию обратилась местная жительница 1970 г.р., которая сообщила, что во время поиска верхней одежды на различных сайтах сети Интернет, заметила заманчивое предложение от неизвестного ей ранее магазина. В объявлении говорилось о финальной распродаже со скидками почти в 90%. Заинтересовавшись данным предложением, женщина перешла на сайт, указанный в объявлении, и увидела большой ассортимент по низким ценам.

Не заподозрив ничего странного, решившись она выбрала понравившуюся модель и оплатила его на сумму 4500 рублей. После покупки женщина решила уточнить в поддержке магазина по способу доставки, однако к ее удивлению, сайт перестал работать и при обновлении страницы выдавал ошибку. Перезагрузив браузер несколько раз, самарчанка поняла, что никакой акции не существует, как и самого магазина. Осознав, что ее обманули мошенники, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.