Россиян призвали не называть личные данные в ответ на звонки из поликлиник

Мошенники стали использовать новую схему обмана. Они звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и приглашают на диспансеризацию, сообщается в Telegram-канале Московская медицина (принадлежит депздраву столицы).

При разговоре злоумышленники вытягивают из собеседников всю информацию, пояснили в департаменте здравоохранения Москвы. У людей «проверяют» данные паспорта, СНИЛС, после чего просят назвать код из СМС.

Делать этого ни в коем случае нельзя, предупреждают авторы сообщения. При наличии на руках всех данных граждан, мошенники могут получить доступ к их личным аккаунтам на портале «Госуслуги», пишет Лента.