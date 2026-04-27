В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Акция «Коробка храбрости» в Самарской области станет постоянной

Всероссийская акция «Коробка храбрости» обретает постоянную прописку в Самарской области. Региональный Совет сторонников партии принял решение сделать её регулярной — чтобы поддерживать маленьких пациентов не только в ноябрьские холода и январские морозы, но и весной, и летом, и в любой другой день, когда ребёнку особенно нужна капля тепла.

 

Старт новому этапу дают в Штабе общественной поддержки «Единой России». Первый сбор подарков приурочен к 1 июня — Дню защиты детей. Именно в этот праздник юные пациенты больниц получат посылки с игрушками, книгами и наборами для творчества, собранные неравнодушными жителями губернии.

Что можно приносить?

Организаторы напоминают: в «Коробку храбрости» принимаются только новые вещи в заводской упаковке:

- игрушки (кроме мягких),

- карандаши, фломастеры, краски,

- книги, раскраски, пазлы,

- конструкторы, настольные игры,

- наборы для творчества.

Каждая такая вещь — не просто подарок. Это маленький якорь, который помогает ребёнку собраться с силами перед трудной процедурой, и лучик света, напоминающий: ты не один, о тебе помнят.

Кто хоть раз видел глаза ребёнка, получающего небольшой сувенир из «Коробки храбрости», тот знает: это не благотворительность. Это диалог без слов — взрослые шлют детям: «Держись», а дети отвечают улыбкой. В детских отделениях больниц внезапно появляется цветная коробка — и мир перестаёт быть серым.

«Акция «Коробка храбрости» каждый год доказывала: она нужна. Нужна не просто потому, что дети любят игрушки, а потому, что в момент болезни — когда страшно, больно и одиноко — даже маленький подарок становится маяком. Теперь мы делаем акцию постоянной, потому что добро не может быть сезонным. Первый сбор приурочили к 1 июня — Дню защиты детей. Это символично: в день, когда весь мир говорит о правах и счастье детей, мы можем взять и сделать маленькое чудо своими руками. Приносите, что сможете. Давайте вместе докажем: в Самарской области живут люди с большим сердцем», - подчеркнул председатель Регионального совета сторонников партии Сергей Андриянов.

Пункт сбора работает в Штабе общественной поддержки «Единой России» (Самара, ул. Революционная, 107). Принести подарки может любой желающий. Чем больше коробок — тем больше улыбок в палатах, где их так ждут.

Напомним, что ранее акция «Коробка храбрости» проводилась в формате двухнедельного марафона. С декабря 2023 года по всей России было собрано более 500 тысяч подарков. Теперь у этой доброй традиции в Самарской области нет календарных границ.

 

«Единая Россия» обратилась к Президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году
26 апреля 2026, 11:37
«Единая Россия» обратилась к Президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году
Партия предлагает направить высвободившиеся средства – порядка 100 миллиардов рублей – на социальную поддержку жителей. Экономика
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
24 апреля 2026, 15:44
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного... Политика
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память»
22 апреля 2026, 19:19
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного... Политика
