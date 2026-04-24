25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз

Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок

«Диктант Победы» — про каждого из нас. Про то, что мы — наследники Победителей. И цифры это подтверждают: интерес к истории в Самарской области только растёт, а память о подвиге народа объединяет всё больше людей», - отметил координатор партпроекта «Диктант Победы» в Самарской области Сергей Рязанов.

«Диктант Победы» в 2026 году посвящён 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам. Вопросы охватывали ключевые события, даты и героев Великой Отечественной войны. 25 вопросов: 20 — на общую военно-историческую тему и 5 на региональную тематику. Отдельный блок заданий был посвящён специальной военной операции. Время выполнения — 45 минут. 

Диктант писали на предприятиях и профсоюзных организациях, в школьных музеях и модельных библиотеках, в почтовых отделениях  и кадетском корпусе, на площадках Росгвардии, в вузах и ссузах. Впервые работала площадка в пресс-центре «Самарской газеты».
Более 200 площадок подготовили к «Диктанту» активисты Федерации профсоюзов Самарской области. Руководитель Регионального исполкома Ирина Петшик и руководство Федерации не только приняли участие в международном историческом тестировании, но и обсудили подготовку к Форуму профсоюзов, на котором пройдёт обсуждение предложений в новую Народную  программу партии.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» исторический диктант писали участники и ветераны СВО Сергей Гайко, Матвей Мартемьянов, Александр Силин, Денис Радченко с супругой, а также активисты и члены общественного совета партпроекта «Выбор сильных» и ребята из  «Молодой Гвардии».

Координатор партпроекта и депутат регионального парламента Александр Живайкин писал диктант на площадке Школы креативных индустрий в Кинеле вместе с членом общественного совета проекта, участником СВО, кавалером двух орденов Мужества Рамисом Терегуловым. 

«В этой международной акции, которую ежегодно проводит партия «Единая Россия», участвуют тысячи людей — тех, для кого история Великой Отечественной войны не просто страницы учебника, а живая память о подвиге целого поколения. У меня уже появилась небольшая традиция: накануне диктанта я перелистываю большой альбом «Главные документы Великой Отечественной войны». В нём собраны подлинные документы тех лет — приказы, донесения, решения, многие из которых долгие годы находились под грифом «Совершенно секретно». Когда читаешь эти страницы, история воспринимается совсем подругому: за сухими строками видны судьбы людей, напряжение военного времени и огромная ответственность за каждое принятое решение», - поделился секретом подготовки к «Диктанту» Александр Живайкин.

Готовиться к акции начали за несколько месяцев до её старта. В Самарской области для проведения «Диктанта Победы» было зарегистрировано 2086 площадок — это абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии. И даже атака вражеских беспилотников на самарский регион не помещала написать «Диктант Победы», хотя и повлияла на количество площадок в учебных заведениях: сегодня открылось для написания диктанта  только 1800 площадок.

По предварительным подсчётам, число участников акции в регионе составило порядка 70 тысяч человек — также рекордный показатель. Для сравнения: на старте акции восемь лет назад в «Диктанте Победы» участвовали около 9 тысяч жителей области, работало 85 пунктов. Таким образом, за восемь лет количество участников выросло более чем в восемь раз.

Отметим, что Самарская область по итогам регистрации площадок заняла первое место в России, что ещё раз подтверждает высокий уровень организации и вовлеченности жителей региона.

Международная акция «Диктант Победы» в 2026 году прошла в 75 странах мира. По всему миру были открыты тысячи площадок, объединивших людей, которым небезразлична история Великой Отечественной войны и подвиг советского народа.

Напомним, что в преддверии акции, 22 апреля, на площади Славы в Самаре открылась уличная фотовыставка, посвящённая «Диктанту Победы». Экспозиция из 20 выставочных панелей, организованная в рамках проекта «Историческая память», расскажет об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области. Выставка работает до 15 мая, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» п
22 апреля 2026, 19:19
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного... Политика
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
22 апреля 2026, 18:39
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан. Политика
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
21 апреля 2026, 14:11
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России». Политика
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
