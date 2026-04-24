Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз

Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок

«Диктант Победы» — про каждого из нас. Про то, что мы — наследники Победителей. И цифры это подтверждают: интерес к истории в Самарской области только растёт, а память о подвиге народа объединяет всё больше людей», - отметил координатор партпроекта «Диктант Победы» в Самарской области Сергей Рязанов.

«Диктант Победы» в 2026 году посвящён 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова и другим выдающимся советским военачальникам. Вопросы охватывали ключевые события, даты и героев Великой Отечественной войны. 25 вопросов: 20 — на общую военно-историческую тему и 5 на региональную тематику. Отдельный блок заданий был посвящён специальной военной операции. Время выполнения — 45 минут.

Диктант писали на предприятиях и профсоюзных организациях, в школьных музеях и модельных библиотеках, в почтовых отделениях и кадетском корпусе, на площадках Росгвардии, в вузах и ссузах. Впервые работала площадка в пресс-центре «Самарской газеты».

Более 200 площадок подготовили к «Диктанту» активисты Федерации профсоюзов Самарской области. Руководитель Регионального исполкома Ирина Петшик и руководство Федерации не только приняли участие в международном историческом тестировании, но и обсудили подготовку к Форуму профсоюзов, на котором пройдёт обсуждение предложений в новую Народную программу партии.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» исторический диктант писали участники и ветераны СВО Сергей Гайко, Матвей Мартемьянов, Александр Силин, Денис Радченко с супругой, а также активисты и члены общественного совета партпроекта «Выбор сильных» и ребята из «Молодой Гвардии».

Координатор партпроекта и депутат регионального парламента Александр Живайкин писал диктант на площадке Школы креативных индустрий в Кинеле вместе с членом общественного совета проекта, участником СВО, кавалером двух орденов Мужества Рамисом Терегуловым.

«В этой международной акции, которую ежегодно проводит партия «Единая Россия», участвуют тысячи людей — тех, для кого история Великой Отечественной войны не просто страницы учебника, а живая память о подвиге целого поколения. У меня уже появилась небольшая традиция: накануне диктанта я перелистываю большой альбом «Главные документы Великой Отечественной войны». В нём собраны подлинные документы тех лет — приказы, донесения, решения, многие из которых долгие годы находились под грифом «Совершенно секретно». Когда читаешь эти страницы, история воспринимается совсем подругому: за сухими строками видны судьбы людей, напряжение военного времени и огромная ответственность за каждое принятое решение», - поделился секретом подготовки к «Диктанту» Александр Живайкин.

Готовиться к акции начали за несколько месяцев до её старта. В Самарской области для проведения «Диктанта Победы» было зарегистрировано 2086 площадок — это абсолютный рекорд за всю историю проведения акции в губернии. Из них 734 площадки работали в школах и колледжах, 23 — в вузах, 130 — в библиотеках, 247 — в профсоюзных организациях, 758 были организованы местными отделениями партии. И даже атака вражеских беспилотников на самарский регион не помещала написать «Диктант Победы», хотя и повлияла на количество площадок в учебных заведениях: сегодня открылось для написания диктанта только 1800 площадок.

По предварительным подсчётам, число участников акции в регионе составило порядка 70 тысяч человек — также рекордный показатель. Для сравнения: на старте акции восемь лет назад в «Диктанте Победы» участвовали около 9 тысяч жителей области, работало 85 пунктов. Таким образом, за восемь лет количество участников выросло более чем в восемь раз.

Отметим, что Самарская область по итогам регистрации площадок заняла первое место в России, что ещё раз подтверждает высокий уровень организации и вовлеченности жителей региона.

Международная акция «Диктант Победы» в 2026 году прошла в 75 странах мира. По всему миру были открыты тысячи площадок, объединивших людей, которым небезразлична история Великой Отечественной войны и подвиг советского народа.

Напомним, что в преддверии акции, 22 апреля, на площади Славы в Самаре открылась уличная фотовыставка, посвящённая «Диктанту Победы». Экспозиция из 20 выставочных панелей, организованная в рамках проекта «Историческая память», расскажет об истории и географии акции, знаковых местах написания Диктанта, а также об опыте его проведения в Самарской области. Выставка работает до 15 мая, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

