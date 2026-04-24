5 стипендиатов фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой определены в Самаре

В Самаре завершился конкурсный отбор на соискание стипендий Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, который возглавляет народный артист России, лауреат государственной премии Денис Мацуев.

В Самаре завершился конкурсный отбор на соискание стипендий Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, который возглавляет народный артист России, лауреат государственной премии Денис Мацуев.

Участие в конкурсных прослушиваниях приняли около 30 воспитанников детских школ искусств, занимающихся по различным музыкальным специальностям — фортепиано, духовые и народные инструменты, академическое сольное пение.

Стипендиатами Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой в 2026 году стали:
- Елизавета Гражданкина, Детская центральная музыкальная школа по классу домры, преподаватель И.Н. Жедек;
- Аглая Четверикова, Детская центральная музыкальная школа по классу вокала, преподаватель И.А. Беспалова;
- Петр Тарасов, Детская центральная музыкальная школа по классу фортепиано, преподаватель Н.Г. Стяжкова;
- Павел Тарасов, Детская музыкальная школа № 19 по классу гитары, преподаватель О.Н. Филиппова
- Арсений Жарков, Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского по классу тромбона, преподаватель Д.Н. Шевяков.

Выступления юных музыкантов во главе с вице-президентом фонда «Новые имена» Александром Петросяном оценивали эксперты фонда «Новые имена» — профессор Московской консерватории имени Чайковского Екатерина Ступниченко, концертмейстер кафедры камерного ансамбля Московской консерватории имени Чайковского Сергей Гуторов и преподаватель Академического музыкального училища при Московской консерватории Наталья Шохирева. Также ведущие российские педагоги провели для музыкантов и их преподавателей мастер-классы.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

