5 стипендиатов фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой определены в Самаре

В Самаре завершился конкурсный отбор на соискание стипендий Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, который возглавляет народный артист России, лауреат государственной премии Денис Мацуев.

Участие в конкурсных прослушиваниях приняли около 30 воспитанников детских школ искусств, занимающихся по различным музыкальным специальностям — фортепиано, духовые и народные инструменты, академическое сольное пение.



Стипендиатами Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой в 2026 году стали:

- Елизавета Гражданкина, Детская центральная музыкальная школа по классу домры, преподаватель И.Н. Жедек;

- Аглая Четверикова, Детская центральная музыкальная школа по классу вокала, преподаватель И.А. Беспалова;

- Петр Тарасов, Детская центральная музыкальная школа по классу фортепиано, преподаватель Н.Г. Стяжкова;

- Павел Тарасов, Детская музыкальная школа № 19 по классу гитары, преподаватель О.Н. Филиппова

- Арсений Жарков, Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского по классу тромбона, преподаватель Д.Н. Шевяков.



Выступления юных музыкантов во главе с вице-президентом фонда «Новые имена» Александром Петросяном оценивали эксперты фонда «Новые имена» — профессор Московской консерватории имени Чайковского Екатерина Ступниченко, концертмейстер кафедры камерного ансамбля Московской консерватории имени Чайковского Сергей Гуторов и преподаватель Академического музыкального училища при Московской консерватории Наталья Шохирева. Также ведущие российские педагоги провели для музыкантов и их преподавателей мастер-классы.

Фото: пресс-служба администрации Самары