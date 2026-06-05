Территория стадиона «Буревестник» вернулась в собственность Самары

В собственность Самары вернулась территория бывшего стадиона «Буревестник» – более 23,5 тысячи квадратных метров. Долгое время участок использовался как автостоянка, а затем – как рынок. По словам мэра Самары Ивана Носкова, простаивать легендарная спортплощадка не будет – там будут проектировать новый спортобъект, сообщает samara.kp.ru.

«В сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия. И это точно никак не коррелируется с киосками и автостоянкой. «Буревестник» должен быть тем, чем он был изначально. Это не случится завтра, тем более что за долгие годы от его спортивной инфраструктуры практически ничего не осталось, но для реализации этой цели будет вестись планомерная работа», – рассказал глава города.

Владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложат варианты размещения в других местах. Как отметил Иван Носков, для этого события Прокуратура Самарской области провела колоссальную работу, собрав убедительную доказательную базу и подав иск, по которому более года длился судебный процесс.

Фото: администрация Самары