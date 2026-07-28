Я нашел ошибку
Главные новости:
27 июля в Самаре проверили ход подготовки к отопительному сезону детских соцучреждений.
60 детсадов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары.
Развитие исторического поселения Самары обсудили на совещании облправительства
Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти  проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.
В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России
В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.
В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины
Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX–XX веков из собрания Музея-заповедника "Абрамцево"».
В  селе Ширяево состоится фестиваль искусств «Репин навсегда», посвященный дню рождения Ильи Репина
В пресс-центре медиаагентства «Самара 450» прошла встреча, посвящённая предстоящим соревнованиям.
 В Самаре прошла встреча, на которой рассказали о подготовке к Спартакиаде 2026
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни скончалась медицинская сестра консультативного отделения №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Людмила Дмитриевна Аринина.
Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.02
-0.01
EUR 88.76
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Развитие исторического поселения Самары обсудили на совещании облправительства

136
На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары.

На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары. В обсуждении приняли участие представители министерства градостроительной политики, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области, архитектурного сообщества, администрации г.о. Самара, проектной организации – научно-исследовательского института проектного градостроительства (Санкт-Петербург).
Напомним, историческое поселение регионального значения города Самары — это особый статус, который был присвоен центру Самары в конце 2019 года. Он призван защитить уникальный исторический облик города с его архитектурными памятниками.
Границы исторического поселения определены в черте следующих улиц: Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской, набережной реки Волги. В состав поселения входит около 135 кварталов. Здесь расположены свыше шестисот исторически ценных градоформирующих объектов, а также более семисот объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
Статус исторического поселения обеспечивает сохранность уникального историко-архитектурного наследия Самары. В то же время, ограничения, которые с ним связаны, влияют на интерес к этой территории потенциальных инвесторов. Из-за этого процесс реновации исторического центра замедляется.
Виталий Шабалатов акцентировал внимание участников совещания на том, что в других регионах (Казань, Нижний Новгород) удалось при участии инвесторов создать современные, привлекательные для туристов пространства в центре городов, при этом сохранив их историческую и культурную ценность.
В 2025 году в Самаре была утверждена объединенная зона охраны исторического поселения: она занимает порядка 60% его территории и делит ее на десятки небольших участков, имеющих разное назначение – историко-архитектурное, урбанистическое, зеленое, общественно-деловое. У каждой из зон своя разрешенная высотность, в зависимости от сохранившейся исторической застройки. Этот подход более понятен для потенциальных инвесторов, планирующих осваивать исторический центр.
До принятия единого документа, разработка которого идет в настоящее время, действуют охранные зоны отдельных памятников, которые накладываются друг на друга. Подчас на одну территорию приходится до 5 разных зон. В итоге использовать такие земли практически невозможно - нет единых условий. Сейчас правила игры проясняются.
К примеру, самые жесткие требования действуют на улицах Водников, Степана Разина, Алексея Толстого, где стоят одно и двухэтажные здания в стиле самарского классицизма. Застройка в 6-7 этажей возможна только на отдельных участках за границами объединенной зоны охраны - улицы Маяковская, Чкалова, Братьев Коростелевых.
Одновременно с утверждением охранной зоны завершилось создание еще одного важного документа - концепции развития исторического поселения. Ее разрабатывал Самарский политех. Были изучены лучшие практики других регионов, опрошены представители различных городских сообществ, малого и крупного бизнеса.
В итоге был разработан мастер-план исторического поселения, который закрепляет за каждой территорией определенные функции и объекты. Также сделаны инвестиционные паспорта отдельных кварталов, определены стандарты проектирования для различных типов застройки.
Виталий Шабалатов поручил в течение ближайшего месяца подробно рассмотреть концепцию с Ассоциацией строителей Самарской области, определить первые участки, где инвесторы будут готовы приступить к реализации проектов реновации в соответствии с мастер-планом.
«Наша задача – как можно быстрее запустить процесс реновации, работ по формированию достойного, красивого исторического центра Самары, которым мы все сможем гордиться. За август вместе с представителями сообщества строителей прошу рассмотреть все зоны, дать оценку возможной привлекательности их для инвесторов, чтобы начать работы», - завершил совещание председатель Правительства.

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
28 июля 2026, 18:18
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. Политика
57
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026, 20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос... Политика
606
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе.
27 июля 2026, 19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев одобрил предложение о корректировке подхода к работе с недобросовестными УК в регионе
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих... Политика
1025
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
28 июля 2026  18:18
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
103
В Самаре температура воды в Волге +23 градуса
28 июля 2026  12:59
В Самаре температура воды в Волге +23 градуса
297
Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды
28 июля 2026  12:49
Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды
320
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
607
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе.
27 июля 2026  19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев одобрил предложение о корректировке подхода к работе с недобросовестными УК в регионе
1029
Весь список