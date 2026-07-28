Развитие исторического поселения Самары обсудили на совещании облправительства

На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары. В обсуждении приняли участие представители министерства градостроительной политики, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области, архитектурного сообщества, администрации г.о. Самара, проектной организации – научно-исследовательского института проектного градостроительства (Санкт-Петербург).

Напомним, историческое поселение регионального значения города Самары — это особый статус, который был присвоен центру Самары в конце 2019 года. Он призван защитить уникальный исторический облик города с его архитектурными памятниками.

Границы исторического поселения определены в черте следующих улиц: Засекина, набережной реки Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской, набережной реки Волги. В состав поселения входит около 135 кварталов. Здесь расположены свыше шестисот исторически ценных градоформирующих объектов, а также более семисот объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Статус исторического поселения обеспечивает сохранность уникального историко-архитектурного наследия Самары. В то же время, ограничения, которые с ним связаны, влияют на интерес к этой территории потенциальных инвесторов. Из-за этого процесс реновации исторического центра замедляется.

Виталий Шабалатов акцентировал внимание участников совещания на том, что в других регионах (Казань, Нижний Новгород) удалось при участии инвесторов создать современные, привлекательные для туристов пространства в центре городов, при этом сохранив их историческую и культурную ценность.

В 2025 году в Самаре была утверждена объединенная зона охраны исторического поселения: она занимает порядка 60% его территории и делит ее на десятки небольших участков, имеющих разное назначение – историко-архитектурное, урбанистическое, зеленое, общественно-деловое. У каждой из зон своя разрешенная высотность, в зависимости от сохранившейся исторической застройки. Этот подход более понятен для потенциальных инвесторов, планирующих осваивать исторический центр.

До принятия единого документа, разработка которого идет в настоящее время, действуют охранные зоны отдельных памятников, которые накладываются друг на друга. Подчас на одну территорию приходится до 5 разных зон. В итоге использовать такие земли практически невозможно - нет единых условий. Сейчас правила игры проясняются.

К примеру, самые жесткие требования действуют на улицах Водников, Степана Разина, Алексея Толстого, где стоят одно и двухэтажные здания в стиле самарского классицизма. Застройка в 6-7 этажей возможна только на отдельных участках за границами объединенной зоны охраны - улицы Маяковская, Чкалова, Братьев Коростелевых.

Одновременно с утверждением охранной зоны завершилось создание еще одного важного документа - концепции развития исторического поселения. Ее разрабатывал Самарский политех. Были изучены лучшие практики других регионов, опрошены представители различных городских сообществ, малого и крупного бизнеса.

В итоге был разработан мастер-план исторического поселения, который закрепляет за каждой территорией определенные функции и объекты. Также сделаны инвестиционные паспорта отдельных кварталов, определены стандарты проектирования для различных типов застройки.

Виталий Шабалатов поручил в течение ближайшего месяца подробно рассмотреть концепцию с Ассоциацией строителей Самарской области, определить первые участки, где инвесторы будут готовы приступить к реализации проектов реновации в соответствии с мастер-планом.

«Наша задача – как можно быстрее запустить процесс реновации, работ по формированию достойного, красивого исторического центра Самары, которым мы все сможем гордиться. За август вместе с представителями сообщества строителей прошу рассмотреть все зоны, дать оценку возможной привлекательности их для инвесторов, чтобы начать работы», - завершил совещание председатель Правительства.