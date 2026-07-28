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60 детсадов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону

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27 июля в Самаре проверили ход подготовки к отопительному сезону детских соцучреждений.

27 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным проверили ход подготовки к отопительному сезону детских соцучреждений. На сегодняшний день оценку готовности уже получили более 60 зданий муниципальных детских садов, в том числе детский сад № 402 «Светлячок» на ул. Демократической. Особое внимание при проверке уделили состоянию прилегающих территорий, в том числе восстановлению благоустройства после ремонта теплосетей.

По поручению Михаила Малыхина Департамент городского хозяйства совместно со специалистами филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» проработает проектные решения для корректировки охранной зоны теплосети в квартале у детского сада «Светлячок». Это позволит повысить надежность теплоснабжения и минимизировать риски аварийных ситуаций в отопительный период. Дополнительно по просьбе жителей администрация Промышленного района совместно с управляющей компанией приведет в порядок элементы детской площадки во дворе жилых домов рядом с детским садом, а также ограждение площадки для зимнего катка — демонтажные работы уже стартовали.

По вопросам, связанным с реконструкцией тепловых сетей и состоянием таких территорий, заявления принимает Департамент городского хозяйства и экологии: г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а, электронная почта , тел. 8 (846) 336-64-10.

С 26 июля специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к заключительному этапу гидравлических испытаний четвертой магистрали Самарской ТЭЦ. Если вы стали свидетелем выхода воды на поверхность, необходимо сообщить об этом в Тепловую справочную службу: https://tss.tplusgroup.ru/.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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