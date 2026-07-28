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Минтуризма СО: правила поведения для отдыхающих на воде

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Министерство туризма Самарской области информирует жителей и гостей региона о соблюдении правил безопасности на воде.

Министерство туризма Самарской области информирует жителей и гостей региона о соблюдении правил безопасности на воде. Предлагаем ознакомиться с обновленным перечнем мест, допущенных к эксплуатации в Самарской области в текущем сезоне на сайте Главного управления МЧС России по Самарской области.

На оборудованном пляже категорически запрещается заплывать за установленные буйки, приближаться к судам на ходу и игнорировать предупреждающие знаки. Особого контроля требует поведение детей: юные отдыхающие должны находиться в воде только в присутствии взрослых, которые обязаны обеспечивать непрерывный визуальный контакт и не отвлекаться на посторонние дела, даже если ребенок использует надувные круги или нарукавники.

Неотъемлемым условием безопасного времяпрепровождения является полный отказ от употребления алкогольных напитков до и во время нахождения в воде.

При использовании маломерных судов, катамаранов, каяков или САП-бордов необходимо строго следить за метеорологическими прогнозами, всегда иметь при себе средства индивидуального спасения и надевать спасательные жилеты на всех пассажиров, вне зависимости от их возраста и умения плавать, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма Самарской области

Теги: Самара

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