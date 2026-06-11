По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью

В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева введен специальный институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это новая практика для Российской Федерации, наш регион второй, где она применена (аналогичный институт существует еще в Ростовской области).

Сегодня глава региона провел встречу с главным специалистом по контролю качества работы с клиентами ООО «Орто-инновации» Екатериной Куприяновой и предложил ей возглавить этот институт.

Екатерина не понаслышке знакома с проблематикой данной сферы: по ее словам, она сама стала человеком с инвалидностью почти восемь лет назад, пережив ампутацию ноги. Екатерина стала экспертом в сфере протезирования, консультирует людей с инвалидностью. Два года назад она получила второе высшее образование в Поволжском государственном университете сервиса по специальности «Социальная работа», квалификация «Магистр». Прошла многие программы дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации: в сфере государственного и муниципального управления, по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, волонтерству в социальной сфере. Многократный призер федеральных и региональных соревнований по адаптивным видам спорта, лауреат Именной премии Губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и премии главы г.о. Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»; победитель муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Герои нашего времени».

«Я знаю о вашей деятельности – она очень важная. У нас в регионе проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. Наш социальный блок занимается ими очень предметно, правильно, но мы всегда ищем возможность усилить нашу работу. Поэтому я принял решение ввести институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью и хотел бы вам предложить его возглавить. У вас большой опыт. Самое главное - люди вам доверяют, люди видят вашу работу, поэтому уверен, у вас получится по многим направлениям в Самаре, Самарской области сделать для людей с инвалидностью жизнь более комфортной», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

По словам Екатерины Куприяновой, тему инвалидности воспринимают как табуированную и грустную. «Я общаюсь с ребятами, веду общественную деятельность, чтобы популяризировать мысль, что инвалидность - это не приговор, это не значит, что что-то не так с человеком. Просто иначе надо его воспринимать. Очень важно об этом говорить и показывать, в том числе и какие-то острые темы. Я за то, чтобы выходить на диалог с властью, чтобы что-то изменить к лучшему. И для этого нужно как раз связующее звено», - сказала она.

В ходе встречи губернатор обозначил направления работы новой службы: «И доступная среда, и здравоохранение в целом, реабилитация отдельно. У нас серьезнейший медицинский университет - большое направление по протезированию уже реализуется. У вас будет очень много работы».

Глава региона поручил Екатерине Куприяновой сформировать аппарат уполномоченного, приступать к работе «буквально с завтрашнего дня».

Фото И.Макеева