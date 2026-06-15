Самарская область вошла в число лидеров по итогам восьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Самарская область заняла второе место в рейтинге регионов России по итогам VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – «Азбука инвестора». За время этого этапа во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона было проведено около трёх тысяч мероприятий, их участниками стали более полумиллиона человек. Высокий уровень охвата подтверждает растущий интерес жителей к ответственному управлению личными финансами и их стремление получать актуальные знания.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» – это масштабный проект Министерства финансов России, реализуемый в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Сейчас активно реализуется новый, IX этап – «Безопасность денег в цифровой среде», который продлится до 1 августа. Эксперты Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России подготовили для него комплекс образовательных материалов: лекции для взрослых и подростков, чек-листы по распознаванию лжеброкеров, памятки о том, как не стать дроппером и как мошенники используют личные данные, инструкции по защите аккаунта на «Госуслугах» и многое другое. Участники узнают, как обезопасить себя в интернете и противостоять современным киберугрозам.

Сейчас в рамках этого этапа уже идёт тестирование, и каждый может внести вклад в общий успех региона. Всего десять вопросов позволят определить ваш уровень цифровой финансовой безопасности и одновременно поддержать Самарскую область в общероссийском рейтинге.

Пройти тест можно здесь: моифинансы.рф/quizes/588....