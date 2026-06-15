Спецпроект «Вызов»: в Самарской области специалисты соцсферы осваивают супервизию

В Самарской области реализуется важная инициатива, которая помогает специалистам социальной сферы лучше справляться со своей главной задачей - поддерживать семьи в трудной ситуации. В рамках проекта «Вызов» в регионе развивается супервизия - особая форма профессиональной поддержки, которая уже доказала свою эффективность.

«Понимаете, специалист каждый день сталкивается с тяжёлыми историями, переживает за людей, вкладывает много душевных сил. Со временем усталость накапливается, бывает сложно принять верное решение. Тут и приходит на помощь супервизия. Это не проверка и не экзамен. Это встреча, на которой специалист может рассказать о сложном случае из практики, обсудить его с опытными коллегами-супервизорами и вместе поискать выход. Супервизор не отчитывает и не даёт готовых ответов - он помогает разобраться, как лучше поступить, какие варианты решения есть», - рассказывает Елена Тараканова, психолог-практик Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Такая поддержка помогает специалистам не выгорать, сохранять спокойствие и профессионализм, а значит, семьи региона получают более качественную и бережную помощь.

В рамках федерального проекта «Вызов», который стартовал в октябре 2024 года и охватывает 14 регионов России, Самарская область подготовила своих супервизоров. В прошлом году восемь специалистов прошли обучение, а затем на базе Областного центра социальной помощи семье и детям начал работу Региональный супервизорский центр.

За девять месяцев работы появились заметные результаты: проведено более 150 супервизий, в них поучаствовали свыше 200 социальных работников и психологов. Поначалу многие работники отрасли относились к такой форме взаимодействия настороженно, опасаясь критики и оценки, но после участия в дискуссиях обрели уверенность. Сейчас специалисты социальной сферы всё активнее включаются в обсуждения и предлагают нестандартные решения кризисных ситуаций.

Для повышения квалификации сотрудников в регионе провели два больших семинара. Первый собрал более 250 работников комплексных центров социального обслуживания населения, второй - более 100 специалистов, которые помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главная тема - как вовремя заметить риски для семьи и поддержать её, чтобы не допустить появления социального сиротства.

«Опыт Самарской области показывает: супервизия - это эффективный инструмент профессионального развития. Когда специалист чувствует поддержку и понимает, как действовать в сложных ситуациях, он может по-настоящему помочь семье. А это значит - сохранить семью, вернуть детей к родным, если это возможно, и не допустить, чтобы ребёнок остался без родительской заботы при живых родителях», - уверена заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьёва.

Напомним, спецпроект «Вызов» реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В регионе в настоящее время открыто 20 служб «Дети в семье». Ключевая задача служб - профилактическая работа с семьями, где есть риск помещения ребёнка в государственное учреждение. Кроме того, сотрудники содействуют возвращению детей в родные семьи, обеспечивая всестороннюю индивидуальную поддержку в трудной жизненной ситуации. Также в регионе открылось 16 семейных клубов «Устойчивая семья», где родители поддерживают друг друга по принципу «равный - равному», делятся своими историями и опытом преодоления сложностей.