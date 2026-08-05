В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города

Стало известно о корректировке программы празднования Дня города в Самаре. Об этом объявили во вторник, 4 августа, во время оперативного совещания в правительстве региона.

От мероприятия на площади Куйбышева пришлось отказаться для безопасности населения. Тем не менее, сам праздник решили не отменять, а провести в ином формате.

Торжества по случаю 440-летия Самары состоятся 13 сентября. И проводить те или иные мероприятия будут на закрытых площадках.

Предполагается, что государственные и муниципальные музеи будут работать бесплатно. На II очереди набережной проведут ярмарку, а для безопасности самарцев торговые точки будут рассредоточены.

Также в программе торжества запланирован концерт. Он состоится во Дворце спорта на Молодогвардейской с 12:00 до 15:00. Его смогут увидеть около 3,5 тысяч человек.

Кроме закрытых площадок, будет как минимум одна открытая. Предполагается, что в Струковском саду выступит ансамбль песни и пляски Росгвардии. Их коллеги из ансамбля ФСБ выступят в театре оперы и балета.

Полная же программа мероприятий в День города будет известна в ближайшее время, пишет 63.ру.