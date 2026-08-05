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Более половины самарцев считают, что главное в браке — доверие

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Более половины самарцев считают, что главное в браке — доверие

Брак остается важным событием для большинства самарцев, однако отношение к нему становится более осознанным: будущие супруги все чаще заранее обсуждают финансовые вопросы и совместный быт, а официальную регистрацию воспринимают скорее как осознанный шаг, чем как обязательный этап отношений. К таким выводам пришли аналитики ювелирного бренда SOKOLOV по итогам исследования о том, как жители Самары относятся к браку, что побуждает их вступать в него и чего они ждут от предложения руки и сердца.


Почти половина опрошенных (48%) считают брак важным этапом отношений, 31% называют его красивым, но необязательным статусом, а 21% воспринимают прежде всего как юридическую формальность.


Главной причиной вступления в брак самарцы называют любовь и желание быть вместе (81%). Для 56% это также возможность создать семью, для 49% — ощущение стабильности и безопасности. Юридические и бытовые преимущества важны для 29%, желание красивой свадьбы — для 14%, а давление семьи или общества стало мотивом лишь для 6%.


Главным в современном браке жители Самары считают доверие (70%) и любовь с нежностью (55%). Также в числе важных составляющих оказались финансовая стабильность (41%), общие планы на будущее (37%), умение договариваться (27%), спокойный совместный быт (22%), поддержка в сложные периоды (10%), совпадение взглядов на воспитание детей (11%) и личное пространство (6%).


В вопросах семейного бюджета мнения разделились почти поровну: 44% предпочитают общий бюджет на основные расходы при сохранении личных денег у каждого, 40% выбирают полностью общий бюджет. Отдельно распоряжаться финансами хотели бы 9%, а модель, при которой основные расходы берет на себя один партнер, поддержали 7%.


Самыми сложными вопросами в браке самарцы считают договоренности о деньгах (58%) и сохранение романтики после начала совместной жизни (51%). Также среди основных трудностей они называют сохранение интереса друг к другу (41%), распределение домашних обязанностей (38%), преодоление кризисов (32%), совпадение взглядов на детей (31%), отношения с родственниками партнера (24%) и сохранение личного пространства (22%).


Однозначного отношения к брачному договору у жителей Самары нет: 43% считают, что в обычном браке он не нужен, 33% называют его разумной практикой, позволяющей заранее договориться о важных вопросах, а 24% признаются, что такой документ скорее вызовет недоверие.


Главным условием для вступления в брак самарцы называют опыт совместной жизни (27%). Также важны уверенность в общих планах на будущее (18%), ответственность партнера (13%), финансовая прозрачность (9%), разговор о детях (8%), понимание будущего места проживания (7%) и знакомство с семьями друг друга (4%). При этом 12% готовы вступить в брак, если есть любовь, а для 2% решающим фактором остается красивое предложение и помолвочное кольцо.


Идеальным форматом предложения руки и сердца жители Самары чаще всего называют место, значимое для пары (24%), путешествие к морю (25%) и красивый ресторан (21%). При выборе помолвочного кольца для них важнее всего дизайн (58%) и стоимость (49%), далее следуют символический смысл (35%), комфорт в повседневной носке (33%) и металл (27%).


Главным изменением отношения к браку за последние годы самарцы считают то, что люди стали меньше торопиться со свадьбой (28%) и чаще воспринимать брак как партнерство, а не обязанность (24%). Еще 13% отмечают, что пары стали чаще заранее обсуждать финансовые вопросы, быт и планы на детей.

Теги: Опрос

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