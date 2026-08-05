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В Самарской области предложили новые практики по трудоустройству ветеранов СВО

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В Самарской области предложили новые практики по трудоустройству ветеранов СВО

На оперативном совещании в правительстве Самарской области   рассмотрели вопросы занятости ветеранов специальной военной операции.

По данным министра труда Ольги Фурсовой, более 79% ветеранов уже трудоустроены, однако среди незанятых свыше половины составляют люди с инвалидностью. В кадровых центрах региона работают 24 участника СВО, что за год увеличило число обращений в 1,5 раза. Губернатор поручил в двухнедельный срок подготовить список работодателей для заключения соглашений о квотировании рабочих мест для ветеранов и инвалидов, а главам муниципалитетов — уделять повышенное внимание вопросам поддержки участников СВО и их семей. Контроль за исполнением поручений возложен на вице-премьера Регину Воробьеву.
В ходе совещания депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин (фракция «Единая Россия») озвучил предложения по совершенствованию системы сопровождения ветеранов при трудоустройстве, которые были поддержаны губернатором и приняты в работу. В частности, обсуждалась возможность разработки формата резюме, адаптирующего военный опыт к требованиям гражданских работодателей, создание реестра компаний, готовых трудоустраивать ветеранов с созданием гибких условий труда, а также внедрение цифровых сервисов для подбора вакансий и получения консультаций. Кроме того, речь шла об организации ускоренных программ обучения по востребованным профессиям для отдельных категорий ветеранов, включая людей с инвалидностью, и об усилении информирования через МФЦ и медицинские учреждения.

Руководитель регионального отделения «Ассоциации ветеранов СВО», генерал-лейтенант Андрей Колотовкин предложил закрепить за организацией персональное кураторство за ветеранами с инвалидностью, а также создать мобильные бригады из консультанта, юриста и психолога для выездной работы в муниципалитетах. Он отметил важность привлечения к этой работе членов семей участников СВО.

Ранее в регионе уже была запущена практика работы «равных» консультантов в центрах занятости в рамках проекта «Сердце воина». По итогам совещания принято решение о масштабировании этого подхода, в том числе на учреждения социальной сферы.

Напомним, что в народной программе партии «Единая Россия» помощь и поддержка участников СВО и ветеранов являются одной из приоритетных частей. Теперь акцент смещается с разовых мер финансовой поддержки на долгосрочную системную работу по социальной и профессиональной адаптации вернувшихся бойцов. В центре внимания — их интеграция в гражданскую жизнь, трудоустройство, психологическая реабилитация. Предложенные меры направлены на решение этих задач через сочетание государственных гарантий, цифровых инструментов и общественного наставничества на местах.

Теги: Единая Россия

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