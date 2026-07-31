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Собянин: Морозовская детская больница — центр помощи детям из всех 89 регионов России, включая Самарскую область

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В Москве началось обновление двух корпусов крупнейшего в стране детского многопрофильного стационара.

Морозовская детская городская больница, где ежегодно получают помощь более 10 тысяч юных пациентов из всех без исключения субъектов Российской Федерации, продолжает масштабную модернизацию. Сейчас началось полное обновление корпуса Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического корпуса, об этом сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин

Морозовская больница давно вышла за рамки столичного уровня, став ключевым медицинским центром федерального значения. Учреждение оказывает помощь детям с рождения и до 18 лет, а также молодым людям до 21 года с онкологическими заболеваниями . Ежегодно здесь лечатся свыше 10 тысяч детей, приезжающих из других регионов, в том числе из Самарской области.

«Сегодня Морозовская больница оказывает помощь не только маленьким москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны», — подчеркнул Сергей Собянин.

В рамках модернизации специалисты приступили к реконструкции двух корпусов — №11 и №22А.

Корпус №11 - центр неонатального скрининга. Построенное в 1904 году в стиле модерн здание не является объектом культурного наследия, но обладает значительной градостроительной ценностью. Его исторический облик будет максимально сохранен . Реставраторы приведут в порядок сохранившуюся кирпичную кладку и восстановят утраченные белые декоративные детали фасада. При этом внутреннее пространство будет полностью перепланировано под современные стандарты медицинской деятельности: отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, установят новые инженерные системы.

Корпус №22А - неонатологическое отделение. Трехэтажное здание 1982 года постройки получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад. Он будет выполнен в тех же материалах и цветовой гамме, что и главный корпус больницы, введенный в эксплуатацию в 2017 году. Это позволит визуально объединить все здания в единый архитектурный ансамбль.

Внутри обоих корпусов будет проведена полная замена инженерных коммуникаций: систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. В зданиях установят новые лифты, смонтируют системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Особое внимание уделяется доступности для маломобильных групп населения: на входах обустроят пандусы с кнопками вызова помощи, а в холлах около лифтов создадут специальные зоны безопасности на случай чрезвычайных ситуаций . Обновленная система вентиляции и кондиционирования обеспечит необходимый уровень чистоты воздуха в операционных и процедурных кабинетах.

«Мы формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи», — резюмировал Сергей Собянин.

В партии «Единая Россия» отмечают, что модернизация детских больниц является одним из ключевых приоритетов. Обновление Морозовской больницы задает высокий стандарт для всей страны. Как подчеркивают в партии, медицинская помощь должна быть современной, эффективной и доступной для каждого гражданина России, независимо от региона проживания. За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открылись 20 новых детских больниц и корпусов, а до 2030 года запланировано переоснащение 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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