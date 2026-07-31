«Вода с улицы — в дом»: более 2,5 тысяч самарских домовладений подключены к централизованному водоснабжению

С 2020 года в Самаре действует проект «Вода с улицы — в дом», дающий возможность жителям частного сектора подключить на персональных условиях свои дома к централизованному водоснабжению. Проект «Вода с улицы — в дом» реализуется ООО «Самарские коммунальные системы». За время действия проекта в нем приняли участие более 5 тысяч жителей, 2,5 тысячи домов подключили к центральному водопроводу. 30 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с представителями ресурсоснабжающей компании «Самарские коммунальные системы» проверил ход реализации проекта в поселке Зубчаниновка.



«Проект решает для жителей частного сектора Самары важную задачу — помогает на льготных условиях провести воду в дома. Важно доводить до самарцев данную информацию, особенно в летнее время, когда многие живут на дачах. Поручил в ближайшее время администрации Кировского района совместно с ресурсоснабжающей компанией активизировать информационную работу — доводить сведения до жителей, проводить консультации, помогать с оформлением. Нужно, чтобы каждый, кому это необходимо, смог воспользоваться проектом и улучшить бытовые условия в своем доме», – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.



Более 2 тысяч жителей в поселке Зубчаниновка уже подключились к централизованному водопроводу. Вместе с тем на улицах Арматурной, Изыскательской, Литвинова, Бортмехаников, Гоголя, Достоевского, Смышляевском шоссе и других действуют 11 водоразборных колонок с общим доступом.



«Проект «Вода с улицы — в дом» позволяет на выгодных условиях завести воду непосредственно в дом. На выездах индивидуально консультируем самарцев по условиям проекта, предлагаем широкое тарифное меню. Чаще люди объединяются улицами — так получается существенно сэкономить на прокладке водопроводной ветки», – рассказал руководитель производственно‑коммерческой службы ООО «Самарские коммунальные системы» Антон Маршалов.



Более подробно с информацией о проекте «Вода с улицы — в дом», необходимой документацией и порядком оформления договора можно ознакомиться по ссылке https://samcomsys.ru/projectwaterhome.



В рамках встречи с жителями поселка первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин проверил организацию сбора и вывоза мусора. Сейчас в частном секторе действует комбинированный способ сбора и вывоза мусора: от домовладений из индивидуально установленных контейнерных баков и с централизованной контейнерной площадки, которая обслуживает несколько улиц. Однако многие жители игнорируют эту систему и складируют мешки с мусором вдоль улиц, откуда регоператор их вывозить не обязан. В ближайшее время будут очищены все участки поселка, где образованы навалы мусора.





Фото: пресс-служба администрации Самары