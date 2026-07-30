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Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
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Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»

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Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских

Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек. 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион также системно продолжит поддерживать военнослужащих и их семьи. 

Помощник губернатора Самарской области, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин подчеркнул: «Помощь не прекращается, она идет постоянно. Фронт сейчас един, что в тылу, что на линии боевого соприкосновения». 

Кроме того, сегодня глава региона вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам «БАРС-КРЫЛЬЯ», которые обеспечивают безопасность критически важной инфраструктуры региона. 

«Сегодня подводим первый итог работы формирования «БАРС-КРЫЛЬЯ», который по Указу Президента России мы сформировали на территории Самарской области. «БАРС-КРЫЛЬЯ» сформирован из числа резервистов, людей, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной военной службе и сейчас приняли решение защищать свой регион буквально каждый день с оружием в руках. Это непростая задача с учетом технологического подхода стран коллективного Запада, который снабжает нашего противника оборудованием, но наши Защитники с ней по-настоящему доблестно справляются», — сказал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что продолжается формирование отряда противодействия беспилотным системам «БАРС-КРЫЛЬЯ». «Наращиваем количество мобильных огневых групп, дополнительно формируем посты воздушного наблюдения и расчеты FPV-перехватчиков для организации зонально-объектовой защиты. В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи», - добавил губернатор. 

Герой России Денис Портнягин обратился ко всем, кому сегодня были вручены награды: «Носите с достоинством, чтобы вы были для всех примером».

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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