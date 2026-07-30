Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
В мае 2026 года. 21-летний студент техникума распивал алкогольные напитки в сквере Нефтегорска в компании приятелей. В этот момент мимо шел незнакомый 37-летний мужчина.
Молодого человека из Нефтегорска отправили на обязательные работы за угрозы прохожему
Спасатели Самары, дежурство которых организовано на официальных городских пляжах, с начала купального сезона предотвратили гибель девяти человек, в том числе шестерых детей.
9 человек спасено на оборудованных самарских городских пляжах за лето
 В Гонконге проходит чемпионат Азии по шахматам.
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам
Доктор медицинских наук Константин Добрецов: вода в ухе выходит сама, но при узком проходе нужна помощь врача.
Врач рассказал, как очистить ухо от воды после купания
В Юго-Западном районе города состоялось выездное совещание под руководством мэра Сызрани Сергея Володченкова. Участники обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов.
Соглашение о ценовой зоне в действии: «Т Плюс» обновляет теплосетевую инфраструктуру Сызрани
По промежуточным итогам приёмной кампании Самарского государственного аграрного университета интерес к обучению в аграрной сфере остаётся высоким и продолжает расти.
СамГАУ отмечает высокую активность абитуриентов
На рабочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной обсудили работу института, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с УПЧ региона Еленой Лапушкиной
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодого человека из Нефтегорска отправили на обязательные работы за угрозы прохожему

212
В мае 2026 года. 21-летний студент техникума распивал алкогольные напитки в сквере Нефтегорска в компании приятелей. В этот момент мимо шел незнакомый 37-летний мужчина.

Подробности рассказали в прокуратуре Самарской области.

Инцидент произошел в мае 2026 года. 21-летний студент техникума распивал алкогольные напитки в сквере Нефтегорска в компании приятелей. В этот момент мимо шел незнакомый 37-летний мужчина, которого окликнул парень. Между ними завязалась словесная перепалка, прохожий пытался уйти, но юноша бросился за ним, догнал и возле дома устроил драку, угрожая сопернику убийством.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательный работ.

 

Источник:   450media.ru

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
260
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
454
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
647
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
630
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
819
Весь список