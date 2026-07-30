Молодого человека из Нефтегорска отправили на обязательные работы за угрозы прохожему

Подробности рассказали в прокуратуре Самарской области.
Инцидент произошел в мае 2026 года. 21-летний студент техникума распивал алкогольные напитки в сквере Нефтегорска в компании приятелей. В этот момент мимо шел незнакомый 37-летний мужчина, которого окликнул парень. Между ними завязалась словесная перепалка, прохожий пытался уйти, но юноша бросился за ним, догнал и возле дома устроил драку, угрожая сопернику убийством.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательный работ.
Источник: 450media.ru