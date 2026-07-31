«Школа дипломатии» - теперь и в Самаре

В Самаре на площадке Университета МИР завершился двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии». Участниками стали студенты, предприниматели, представители некоммерческих организаций и государственные служащие. Мероприятие прошло при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

Вместо скучных лекций — живые диалоги с людьми, которые вели переговоры на высшем уровне. Вместо абстрактной теории — разбор реальных ситуаций и кейсов из практики.

В первый день слушатели погрузились в историю дипломатии, обсудили, какую роль сегодня может играть молодой специалист, и разобрали базовые компетенции. Отдельный блок посвятили государственной символике — теме, о которой редко говорят в вузах, но которая на международной арене имеет вес.

Второй день — всё, что касается переговоров. Деловой этикет, особенности протокола в разных странах, работа в многонациональных командах. И конечно, стратегии достижения компромисса в тупиковых ситуациях — именно этот модуль вызвал самые горячие дискуссии.

Преподавали те, кто сам принимал ключевые решения в международной политике. Станислав Осадчий — человек-легенда: чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО. Почти 50 лет в дипломатии: генеральное консульство в Гамбурге, посольство в Австрии и на Кипре, руководство Департаментом кадров и Департаментом безопасности МИД. Ордена Почёта и Дружбы. Пять иностранных языков. Говорил с аудиторией на равных — без дистанции, с живыми примерами из собственной практики: «Успех любой миссии зависит от трёх вещей: знания протокола, уважения к собеседнику и умения слышать даже то, что не сказано вслух».

Роман Райнхардт — кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой дипломатии МГИМО. Эксперт клуба «Валдай» и РСМД. Специализируется на экономической и научной дипломатии, анализирует внешнюю политику стран Евросоюза. Свободно владеет четырьмя европейскими языками. Его тезис — о том, что дипломатические компетенции сегодня востребованы далеко за пределами министерств — лёг в основу программы: «Дипломатия — это инструмент для бизнеса, регионов, университетов. «Школа» даёт эти навыки системно и практично, без отрыва от реальности».

К ним присоединились эксперты по этикету, протоколу, невербальной коммуникации — те, кто тренирует политиков и топ-менеджеров. За два дня участники получили не просто набор знаний, а инструменты, которые можно применять на следующий день после окончания интенсива.

Почётным гостем «Школы дипломатии» стала сенатор, заместитель секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Марина Сидухина. Она отметила важность таких проектов для регионов: «Сегодня недостаточно просто слушать — нужно учиться анализировать. Видеть неочевидное, принимать решения и брать ответственность. «Школа дипломатии" как раз про это. Я рада, что молодёжь в Самарской области получает доступ к знаниям такого уровня — от преподавателей МГИМО и действующих дипломатов. Это серьёзная заявка на будущее».

Директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», член Ассоциации специалистов по этикету и протоколу Анастасия Квашина добавила: «Дипломатия – это тонкий язык деталей: протокола, этикета и невербальной коммуникации, которые могут предопределить успех переговоров. Мы даём базовые навыки, которые работают как конкурентное преимущество — в бизнесе, на госслужбе, в любых международных контактах».

Интерес был неподдельным. Всё это — в стенах Университета МИР. Участники отметили, что площадка оказалась очень комфортной и располагающей к обучению и общению.

На лекциях задавали десятки вопросов, дискуссии затягивались, на кофе-брейках продолжали спорить и обсуждать. Особенно зацепили истории Станислава Осадчего — из первых уст, без прикрас. Многие признавались, что после интенсива начали иначе смотреть на свои рабочие задачи — будь то переговоры с партнёрами, взаимодействие с командой или публичные выступления.

Один из инициаторов проекта Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития, советник по внешнеэкономической деятельности председателя оргкомитета ДМФ БРИКС+ отметил: «В современных условиях компетенции в области международных отношений и дипломатии становятся критически важными не только для федеральных чиновников, но и для региональных лидеров, предпринимателей и общественных деятелей. Мы запустили «Школу дипломатии», чтобы дать практикам доступ к знаниям и методикам, которые обычно остаются за закрытыми дверьми. В рамках интенсива мы фокусируемся на отработке реальных кейсов и стратегий для работы в формате БРИКС+, ЕАЭС и других объединений. Уверен, для многих - это хороший шанс стать частью кадрового резерва с компетенциями внешнеэкономической и международной деятельности. Благодаря сотрудничеству с МГИМО, в проект приходят уникальные спикеры с большим практическим опытом, я этому очень рад. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено и масштабировано».

Напомним, что проект «Школа дипломатии» реализуется при содействии МГИМО и под эгидой партпроекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в регионе. Организатор — АНО «Институт регионального и муниципального развития», в ближайших планах которого - бизнес-миссия по деловому туризму в Сочи и форум «Бизнес и власть», посвящённый собственному пятилетию, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"