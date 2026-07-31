Я нашел ошибку
Главные новости:
1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии.
Трамвайную инфраструктуру на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии обновят в Самаре
В Самаре на площадке Университета МИР завершился двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии». Участниками стали студенты, предприниматели, представители некоммерческих организаций и государственные служащие.
«Школа дипломатии» - теперь и в Самаре
С 2020 года в Самаре действует проект «Вода с улицы — в дом», дающий возможность жителям частного сектора подключить на персональных условиях свои дома к централизованному водоснабжению.
«Вода с улицы — в дом»: более 2,5 тысяч самарских домовладений подключены к централизованному водоснабжению
В Москве началось обновление двух корпусов крупнейшего в стране детского многопрофильного стационара.
Собянин: Морозовская детская больница — центр помощи детям из всех 89 регионов России, включая Самарскую область
31 июля 2026 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проведено оперативное совещание по подведению итогов работы за первое полугодие 2026 года
В СУ СКР СО подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года
30 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин провел рабочий объезд территорий Кировского района, где рассматриваются изменения дорожного движения
В Самаре прорабатывают организацию бесплатных автопарковок у ж/д станций
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная персонализированная выставка, посвящённая истории, авторам, создателям и развитию отечественной мультипликации XX–XXI веков.
О проекте «Легенды российской анимации»
В УФСИН России по Самарской области состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим ведомственные вузы ФСИН России и прибывшим для дальнейшего прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной сис
35 выпускников ведомственных вузов ФСИН России получили служебные удостоверения в УФСИН СО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Трамвайную инфраструктуру на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии обновят в Самаре

259
1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии.

1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии. Здесь выполнят устройство ливнево-дренажной системы, заменят верхнее строение трамвайных путей, обеспечат шумо- и виброизоляцию, амортизацию и защиту рельсов от преждевременной коррозии. Для более плавного проезда автотранспорта на переезде смонтируют плиты, которые состыкуют с рельсами. В связи с предстоящими работами проезжая часть будет временно сужена, а схема движения через перекресток в районе ул. Советской Армии и дублера ул. Ново-Садовой, проходящего по нечетной стороне, скорректирована.

«Перекресток имеет сложную двухуровневую развязку-эстакаду и принимает большую нагрузку от автопотоков, идущих между основными «артериями» города — улицей Ново-Садовой и Московским шоссе. Поэтому частично транспортную доступность участка обеспечим — работы на трамвайной линии пройдут c сохранением движения транспорта в направлении от Московского шоссе в сторону Волги. Так мы минимизируем неудобства для жителей и гостей Самары», – сказал руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.

Ремонт на перекрестке будет организован с 08:00 1 августа до 23:00 6 августа. На весь период работ движение по ул. Советской Армии в направлении вверх от Волги будет закрыто. Объезд предусмотрен по дублеру ул. Ново-Садовой (четная сторона) с пересечением основной транспортной магистрали в районе ул. Потапова и возвращением на ул. Советской Армии по дублеру Ново-Садовой (нечетная сторона). В направлении к Волге проезд будет полностью свободным с сужением до одной полосы движения только на втором этапе ремонта.

«Наш подрядчик — ООО «СК «Северный Путь» из Санкт-Петербурга — отремонтировал уже четыре пересечения трамвайных путей по Ново-Садовой с менее загруженными автодорогами. Специалисты работают в графике, – отметил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров. – Через неделю, когда на предпоследнем перекрестке — с улицей Советской Армии — работы завершатся, бригаду и спецтехнику передислоцируем на пересечение с улицей XXII Партсъезда. В целом по городу уже более 1 км трамвайных путей на перекрестках в Самаре стали комфортными и безопасными».

На период ремонтных работ в районе ул. Советской Армии для автобусов маршрута № 35 предусмотрен объезд. Следуя в направлении сквера Санфировой, они будут огибать зону дорожных работ, как и остальной транспорт: при движении в направлении от Волги будут сразу сворачивать с ул. Советской Армии на дублер ул. Ново-Садовой (четная сторона), пересекать магистральную дорогу в районе ул. Потапова, сворачивать на дублер ул. Ново-Садовой (нечетная сторона), снова выезжать на ул. Советской Армии, далее — по обычному маршруту. У автобусов маршрутов №№ 50, 61, 88, 91, 93 и 261 трасса следования не изменится.

Схема проезда по дублеру ул. Ново-Садовой, расположенному по нечетной стороне, останется без изменений на весь срок ремонта.

На сегодняшний день на ул. Ново-Садовой, где капитально ремонтируют более 5 км трамвайных путей, полностью проведена разработка земляного полотна и уложен щебеночный слой, смонтирована дренажная система и установлено 36 опор контактной сети. Почти на 3,5 км уложена рельсошпальная решетка. Для предотвращения деформации рельсов при резких изменениях температуры воздуха готовы 9 температурных компенсаторов. У завода им. Тарасова собирают рельсы для плавного вхождения трамваев в кольцевой поворот. Параллельно специалисты монтируют поддерживающий трос и провода контактной сети. После ввода линии в эксплуатацию скорость движения трамваев по ней увеличится в 4-5 раз — до 25-30 км/ч.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на площадке Университета МИР завершился двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии». Участниками стали студенты, предприниматели, представители некоммерческих организаций и государственные служащие.
31 июля 2026, 20:57
«Школа дипломатии» - теперь и в Самаре
В Самаре на площадке Университета МИР завершился двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии». Участниками стали студенты, предприниматели,... Политика
229
С 2020 года в Самаре действует проект «Вода с улицы — в дом», дающий возможность жителям частного сектора подключить на персональных условиях свои дома к централизованному водоснабжению.
31 июля 2026, 20:17
«Вода с улицы — в дом»: более 2,5 тысяч самарских домовладений подключены к централизованному водоснабжению
С 2020 года в Самаре действует проект «Вода с улицы — в дом», дающий возможность жителям частного сектора подключить на персональных условиях свои дома к... Благоустройство
266
В Москве началось обновление двух корпусов крупнейшего в стране детского многопрофильного стационара.
31 июля 2026, 19:31
Собянин: Морозовская детская больница — центр помощи детям из всех 89 регионов России, включая Самарскую область
В Москве началось обновление двух корпусов крупнейшего в стране детского многопрофильного стационара. Политика
259

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
503
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
345
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
391
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
733
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
794
Весь список