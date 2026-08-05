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В регионе число производителей кофе и чая выросло почти на 30% за три года

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Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет – на 43,8%.

Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет – на 43,8%. Сегодня в этом секторе развивается 23 региональных производителя.  

«Предприниматели Самарской области чутко реагируют на запросы рынка и формируют новые тренды. Мы видим, что пищевые производства сегодня активно развиваются, наращивают объемы и выходят на новые рынки. Продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес сегодня во многом становится драйвером развития кофейной культуры в стране. А на смену классическим кафе сегодня приходят креативные пространства, велокофейни, расширяется ассортимент напитков, набирают популярность локации, использующие зерна свежей обжарки от небольших производителей.

Всего на малых и средних предприятиях по выпуску кофе и чая в российских регионах заняты около 7,5 тысяч человек. При этом 9 из 10 таких МСП-производителей представлены микропредприятиями, 8% – малыми, 1% – средними предприятиями.

Создание комфортных условий для ведения бизнеса и развития предпринимательской инициативы реализуется в рамках задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru

 

Фото: минэкономразвития Самарской области.

Теги: Самара

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