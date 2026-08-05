Полицейские Сызрани провели мероприятия по устранению незаконной рекламы распространения запрещённых веществ

В Самарской области продолжается масштабная работа в рамках оперативно‑профилактического мероприятия, цель которого - выявление и устранение незаконной рекламы распространения запрещённых веществ. Комплекс мер реализуется совместными усилиями сотрудников полиции, представителей правоохранительных структур, администраций и управляющих компаний.

Так, в Сызрани к полицейским в борьбе с пропагандой наркотиков присоединились представители городского станичного казачьего общества.

Ежедневно перед выходом на рейды начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» проводит с ними детальный инструктаж, в ходе которого разъясняет, как распознать рекламу ресурсов, занимающихся продажей наркотиков и психоактивных веществ, а также обращает внимание на опасность символов, которые наносят на стены домов и подъездов.

По данным сызранских полицейских, ситуация заметно улучшается: по сравнению с прошлым годом количество подобных надписей сократилось в разы. Существенный вклад в эту работу вносят и неравнодушные граждане - многие из них при обнаружении незаконной информации закрашивают её самостоятельно.

Только за первый день рейдовых мероприятий совместными усилиями удалось ликвидировать свыше 10 запрещённых надписей в одном из районов Сызрани.

Помимо непосредственного устранения противоправного контента, полицейские активно ведут профилактическую работу с населением: посещают детские оздоровительные учреждения, подробно разъясняют правовые последствия действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и мотивируют жителей Сызрани к ведению здорового образа жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области