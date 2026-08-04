Судебные приставы Самары передали в зону СВО автомобиль, конфискованный у автовладелицы за пьяную езду

Судебные приставы Самары передали в зону проведения спецоперации автомобиль, конфискованный у автовладелицы за пьяную езду.

Для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили кроссовер на одной из автодорог областной столицы. В ходе проверки документов находящаяся за рулем девушка вела себя странно и имела все признаки алкогольного опьянения. На требование о прохождении медицинского освидетельствования автоледи ответила отказом.

В связи с тем, что владелица южнокорейского кроссовера ранее уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, судом было принято решение конфисковать ее транспортное средство «KIA SPORTAGE» и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области