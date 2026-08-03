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Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев и Анатолий Супруновский обсудили вопросы обеспечения безопасности на воде

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В Самарской области стартовал XIX Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России.

Масштабное событие проходит в Тольятти впервые. В соревнованиях участвуют восемь лучших команд Государственной инспекции по маломерным судам из разных федеральных округов. Чемпионат призван повысить профессиональное мастерство инспекторов и пропагандировать безопасное поведение на воде.

Старт состязаниям на воде дали Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Губернатор отметил, что принимать Всероссийский Чемпионат для Самарской области – это большая честь. Он поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова за принятое решение, а также за постоянное внимание ко всем субъектам страны в текущих условиях.

«Самарская область испокон веков – регион, где вода имеет особое значение. Очень гордимся тем, что самые красивые природные ландшафты, которые были созданы природой, позволяют всем нашим жителям и всей страны приезжать сюда на место силы для отдыха. Самара занимает одно из лидирующих мест по количеству маломерных судов на душу населения. Это большая ответственность. Поэтому то, что именно у нас проводятся всероссийские соревнования, отрабатываются ключевые элементы безопасности на воде, – это для нас подспорье и возможность учиться у лучших», – отметил Вячеслав Федорищев.

«На берегах величественной Волги, на фоне неповторимых очертаний Жигулевских гор собрались лучшие из лучших – те, в чьих сердцах горит огонь соперничества, а в руках – сила побеждать. Чемпионат является важным этапом в профессиональном развитии участников и способствует росту мастерства в водно-моторном пилотаже», – подчеркнул Анатолий Супруновский, обращаясь к участникам Чемпионата.

МЧС России уделяет особое внимание обеспечению безопасности на водных объектах. В рамках этой работы инспекторы ГИМС проводят регулярные контрольно-надзорные, профилактические мероприятия. «Именно благодаря этому удается минимизировать риски происшествий на воде, а также предотвращать трагедии, сохранять жизнь, – отметил замглавы ведомства. – С уверенностью могу сказать, что ваша работа требует не только высочайшего профессионализма, но и умения мгновенно принимать решения. Ведь в воде промедления недопустимы. За каждым предотвращенным происшествием – ваш труд, за каждой спасенной жизнью – ваши знания и самоотдача».

В течение пяти дней участники будут демонстрировать теоретическую подготовку, знание законов, умение оказывать первую помощь, навыки управления маломерными судами, маневрирования на мотолодках и гидроциклах, а также работу в команде. Инспекторы ГИМС покажут свои умения как в личных, так и в командных состязаниях.

Инспекторам ГИМС региона были вручены сертификаты и ключи от катеров и аэролодок для патрулирования акватории Волги и других рек Самарской области. Как отметил Вячеслав Федорищев, новая техника станет большим подспорьем для дальнейшего совершенствования навыков и создания дополнительных условий по обеспечению безопасности на воде.

После торжественного открытия Чемпионата Анатолий Супруновский и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сотрудничества по обеспечению безопасности жителей региона и предотвращению чрезвычайных ситуаций во время личной встречи.

Губернатор подчеркнул, что между Правительством области и региональным управлением МЧС России налажено тесное межведомственное взаимодействие. «Начальник нашего управления и весь командный состав здесь, на месте, на высочайшем уровне профессионализма отрабатывают задачи, которые стоят, – отметил Вячеслав Федорищев. – Самарская область – один из лидеров в России по количеству маломерных судов на душу населения. Это более 52 тысяч маломерных судов. Это, с одной стороны, характеризует нас как регион туристический, где Волга позволяет создать условия для отдыха людей. С другой стороны, с учетом наших штатных и технических возможностей, это еще очень большая задача по обеспечению безопасности на воде».

Отдельно глава региона доложил заместителю Министра о ликвидации последствий ЧП, которые на территории Самарской области возникали за последние месяцы.

Анатолий Супруновский отметил, что министерством на постоянной основе анализируется работа регионального главка по реагированию и устранению последствий чрезвычайных ситуаций. «Хотел бы поблагодарить вас тоже за взаимодействие с главком, – обратился он к руководителю области. – Отдельные слова благодарности за то, что доплачиваете нашим пожарным. К сожалению, не все регионы это делают. Самарская область в числе передовых регионов».

Замглавы МЧС России рассказал о нововведениях, которые уже вступили в силу, и готовящихся изменениях. «Вступил в силу четвертый федеральный закон о безопасности людей на водных объектах. Теперь МЧС переданы все полномочия по надзору, в том числе и за коммерческими судами. Это и регистрация маломерных судов, выдача прав, удостоверений на управление маломерными судами, техническое обслуживание. Через портал Госуслуг МЧС оказывает услуги для граждан. Также сейчас мы работаем над внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Вводим отдельную статью – за нарушение требований безопасности на водных объектах. Надеюсь, это тоже поможет в целом с безопасностью на воде во всех регионах, в том числе и в Самарской области», – поделился Анатолий Супруновский.

«Для нас этот вопрос особо острый. С нашей стороны готовы приложить дополнительные усилия, мы поддержим все инициативы. Вы знаете, что мы их отчасти уже реализовали. Поэтому мы здесь ваши союзники в полном смысле этого слова», – сказал в ответ Вячеслав Федорищев.

Завершая рабочую поездку в регион, главный государственный инспектор по пожарному надзору России ознакомился с работой Тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона и возможностями региональной Испытательной пожарной лаборатории.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара Тольятти

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