Более 8700 работодателей региона приняли участие во Всероссийском опросе

8 730 работодателей Самарской области в 2026 году приняли участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности на семилетний период, который организован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках мероприятий национального проекта «Кадры» и проводится министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«Цель опроса – помощь работодателям в поиске квалифицированных специалистов. На основе данных, полученных от предприятий, будет планироваться количество бюджетных мест для подготовки кадров в колледжах и вузах. Специалисты Кадрового центра Самарской области провели большую организационную и консультационную работу, чтобы как можно больше работодателей региона приняли участие в опросе», - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Самыми активными в 2026 году были организации и индивидуальные предприниматели сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, строительства, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Чем больше работодателей принимают участие в опросе, тем точнее будет прогноз и тем больше специалистов будет подготовлено под запросы экономики. Пресс служба самарской службы занятости

Пресс служба самарской службы занятости