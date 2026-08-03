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Половина таксистов пока не планируют менять авто на локализованные

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Половина таксистов пока не планируют менять авто на локализованные

Почти половина опрошенных таксистов (48%) пока не планируют менять автомобиль на локализованный в России. В то же время около трети уже присматриваются к таким моделям. Об этом «Известиям» 3 августа сообщил Общественный совет по развитию такси, который провел опрос среди финалистов конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России».

«Опрос показал, что профессиональные водители постепенно адаптируются к новым требованиям, однако при принятии решения об обновлении автомобиля учитывают не только его соответствие законодательству, но также стоимость приобретения, надежность и расходы на дальнейшую эксплуатацию», — отметили представители совета.

Также из результатов опроса стало известно, что для большинства участников перевозки пассажиров являются не временной подработкой, а постоянной профессией. Такси назвали своей основной работой 64% опрошенных.

Почти три четверти финалистов (74%) работают в статусе самозанятых. Среди наиболее распространенных автомобилей участники назвали Lada Vesta и Granta, а также модели Haval и Hyundai.

Теги: Городской транспорт

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