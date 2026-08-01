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В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии

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В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии

1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии. Здесь выполнят устройство ливнево-дренажной системы, заменят верхнее строение трамвайных путей, обеспечат шумо- и виброизоляцию, амортизацию и защиту рельсов от преждевременной коррозии. Для более плавного проезда автотранспорта на переезде смонтируют плиты, которые состыкуют с рельсами. В связи с предстоящими работами проезжая часть будет временно сужена, а схема движения через перекресток в районе ул. Советской Армии и дублера ул. Ново-Садовой, проходящего по нечетной стороне, скорректирована.

«Перекресток имеет сложную двухуровневую развязку-эстакаду и принимает большую нагрузку от автопотоков, идущих между основными «артериями» города — улицей Ново-Садовой и Московским шоссе. Поэтому частично транспортную доступность участка обеспечим — работы на трамвайной линии пройдут c сохранением движения транспорта в направлении от Московского шоссе в сторону Волги. Так мы минимизируем неудобства для жителей и гостей Самары», – сказал руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.

Ремонт на перекрестке будет организован с 08:00 1 августа до 23:00 6 августа. На весь период работ движение по ул. Советской Армии в направлении вверх от Волги будет закрыто. Объезд предусмотрен по дублеру ул. Ново-Садовой (четная сторона) с пересечением основной транспортной магистрали в районе ул. Потапова и возвращением на ул. Советской Армии по дублеру Ново-Садовой (нечетная сторона). В направлении к Волге проезд будет полностью свободным с сужением до одной полосы движения только на втором этапе ремонта.

«Наш подрядчик — ООО «СК «Северный Путь» из Санкт-Петербурга — отремонтировал уже четыре пересечения трамвайных путей по Ново-Садовой с менее загруженными автодорогами. Специалисты работают в графике, – отметил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров. – Через неделю, когда на предпоследнем перекрестке — с улицей Советской Армии — работы завершатся, бригаду и спецтехнику передислоцируем на пересечение с улицей XXII Партсъезда. В целом по городу уже более 1 км трамвайных путей на перекрестках в Самаре стали комфортными и безопасными».

На период ремонтных работ в районе ул. Советской Армии для автобусов маршрута № 35 предусмотрен объезд. Следуя в направлении сквера Санфировой, они будут огибать зону дорожных работ, как и остальной транспорт: при движении в направлении от Волги будут сразу сворачивать с ул. Советской Армии на дублер ул. Ново-Садовой (четная сторона), пересекать магистральную дорогу в районе ул. Потапова, сворачивать на дублер ул. Ново-Садовой (нечетная сторона), снова выезжать на ул. Советской Армии, далее — по обычному маршруту. У автобусов маршрутов №№ 50, 61, 88, 91, 93 и 261 трасса следования не изменится.

Схема проезда по дублеру ул. Ново-Садовой, расположенному по нечетной стороне, останется без изменений на весь срок ремонта.

Отметим, что на сегодняшний день на ул. Ново-Садовой, где капитально ремонтируют более 5 км трамвайных путей, полностью проведена разработка земляного полотна и уложен щебеночный слой, смонтирована дренажная система и установлено 36 опор контактной сети. Почти на 3,5 км уложена рельсошпальная решетка. Для предотвращения деформации рельсов при резких изменениях температуры воздуха готовы 9 температурных компенсаторов. У завода им. Тарасова собирают рельсы для плавного вхождения трамваев в кольцевой поворот. Параллельно специалисты монтируют поддерживающий трос и провода контактной сети. После ввода линии в эксплуатацию скорость движения трамваев по ней увеличится в 4-5 раз — до 25-30 км/ч.

Теги: Городской транспорт

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