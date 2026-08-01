В храме Василия Блаженного в Москве произошёл пожар

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пожар произошёл на первом этаже здания — в кабинете директора загорелись личные вещи и мебель.

Площадь возгорания составила около 10 кв. м. В оперативных службах уточнили, что пожар уже потушили.

Внутренние интерьеры храма Василия Блаженного в Москве и его святыни не пострадали при возгорании ночью.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

«Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали. Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчёты оперативно устранили возгорание в служебном помещении», — сообщили в музее.

Храм открыт для посещения.