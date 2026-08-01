Я нашел ошибку
Главные новости:
1 августа «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре после поражений в 1-м туре РПЛ
1 августа «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре после поражений в 1-м туре РПЛ
Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания
Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания
В Самарском регионе полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами
В Самарском регионе полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами
В храме Василия Блаженного в Москве произошёл пожар
В храме Василия Блаженного в Москве произошёл пожар
Вождение в нетрезвом виде закончилось для самарца судимостью и конфискацией автомобиля
Вождение в нетрезвом виде закончилось для самарца судимостью и конфискацией автомобиля
Житель Кинельского района, забивший приятеля до смерти, получил 5 лет лишения свободы
Житель Кинельского района, забивший приятеля до смерти, получил 5 лет лишения свободы
В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии
В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии
Двое самарцев, поджегших 18 мусорных контейнеров, предстанут перед судом за вандализм
Двое самарцев, поджегших 18 мусорных контейнеров, предстанут перед судом за вандализм
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания

112
Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области актуализировали список мест, на которых не рекомендуется купаться. Под запрет попали семь пляжей региона, три из них - в Новокуйбышевске.

На 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели, пишет Волга-Ньюс.

С 21 по 31 июля специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

  • пляж озера Орлово г. Новокуйбышевска;
  • пляж озера Сакулино– 1 г. Новокуйбышевска;
  • пляж озера Сакулино– 2 г. Новокуйбышевска;
  • пляж Красноглинского района;
  • пляж в районе Барбошиной поляны;
  • пляж в районе Фестивальной поляны;
  • пляж СФГУП "Санаторий Можайский".

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам, однако купаться на перечисленных пляжах все же не рекомендовано. 

"Пробы воды реки Большой Кинель, повторно отобранные на пляже Отрадного по показателю"норовирусы", соответствуют гигиеническим нормативам", — подчеркнули в управлении.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на указанном пляже было превышение нормативов по показателю "норовирусы".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
1164
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
665
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
553
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
847
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
860
Весь список