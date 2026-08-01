В Турции зафиксировали отказ туристов от отелей из-за роста цен

Увеличение стоимости отдыха в Турции влияет на предпочтения путешественников: вместо гостиниц они всё чаще выбирают апартаменты и частные дома. Об этом 1 августа заявила представитель туристической отрасли этой страны Дениз Кашыр.

«Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: всё больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Соответствующим образом эксперт прокомментировала агентству данные, полученные Институтом статистики Турции (TÜİK), согласно которым во втором квартале текущего года доходы туристической отрасли государства сократились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а число иностранных туристов уменьшилось на 5,1%.

По ее словам, опубликованная статистика свидетельствует даже не о снижении интереса к отдыху в самой Турции, а об изменении потребительских привычек.