Жители губернии могут принять участие в чемпионате болельщиков 

В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте матчи, угадывайте исходы, отвечайте на викторины - и зарабатывайте призы!



Главный приз сезона 2026/2027 РПЛ - электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса.



Также в числе наград:

- встреча с главным тренером сборной России;

- личное видеообращение от игрока сборной;

- абонементы на домашние матчи клуба РПЛ;

- другие подарки от РФС и партнёров.



Как участвовать:



- скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»

- оформите Карту болельщика.

- перейдите в раздел «Чемпионат»

- авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru для участия в программе лояльности.



За что начисляются очки:



- посещение стадиона - 10 баллов;

- посещение матча с ребёнком - 20 баллов;

- верный прогноз исхода - 10 баллов;

- правильные ответы в викторинах - до 15 баллов.



Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. В приложении также можно купить билеты и следить за турнирной таблицей.



Приложение развивается в рамках национального проекта «Экономика данных», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на создание современной цифровой инфраструктуры и делает государственные сервисы доступнее для каждого гражданина.

Фото: минспорта СО