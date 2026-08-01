Жители губернии могут принять участие в чемпионате болельщиков 

В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте матчи, угадывайте исходы, отвечайте на викторины - и зарабатывайте призы!
Главный приз сезона 2026/2027 РПЛ - электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса.
Также в числе наград:
- встреча с главным тренером сборной России;
- личное видеообращение от игрока сборной;
- абонементы на домашние матчи клуба РПЛ;
- другие подарки от РФС и партнёров.
Как участвовать:
- скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»
- оформите Карту болельщика.
- перейдите в раздел «Чемпионат»
- авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru для участия в программе лояльности.
За что начисляются очки:
- посещение стадиона - 10 баллов;
- посещение матча с ребёнком - 20 баллов;
- верный прогноз исхода - 10 баллов;
- правильные ответы в викторинах - до 15 баллов.
Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. В приложении также можно купить билеты и следить за турнирной таблицей.
Приложение развивается в рамках национального проекта «Экономика данных», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на создание современной цифровой инфраструктуры и делает государственные сервисы доступнее для каждого гражданина.
Фото: минспорта СО