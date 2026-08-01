Инспекторы ГАИ СО напоминают водителям о безопасных поездках в летний период

Госавтоинспекторы Самарской области напоминают водителям о безопасных поездках в летний период.

В рамках профилактической акции «Отдых в пути» сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу с участниками дорожного движения. Очередные мероприятия состоялись на федеральных и региональных автомобильных дорогах Сергиевского, Красноярского и Челно-Вершинского районов, а также в городе Жигулёвске.

Во время общения с автомобилистами полицейские обращали внимание на необходимость заранее планировать маршрут, соблюдать установленный скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, а также не допускать управления транспортным средством при ухудшении самочувствия.

Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей ответственно относиться к своему состоянию во время поездок. Если вы почувствовали усталость или недомогание, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. Соблюдение правил дорожного движения и внимательное отношение к своему самочувствию помогут сделать путешествие безопасным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области