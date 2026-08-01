С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный регламент пассажирских перевозок

Документ, утвержденный Минтрансом, рассчитан на шесть лет — до сентября 2032-го.

Правила коснутся регулярных автобусных маршрутов, перевозок багажа, заказных автобусов и такси. Нововведения затронут как перевозчиков, так и пассажиров.

Компании смогут предложить пассажирам оплату проезда через NFC и вход по биометрии. Также в планах — подтверждение льгот через мессенджер «МАКС», но только при наличии соответствующего оборудования у перевозчика.

Перевозчиков обяжут заблаговременно сообщать, что ждет пассажира в дороге: кондиционер, туалет, полки для багажа, экраны для видео. Также в каждом автобусе разместят данные о водителе и контактный телефон компании — раньше это делалось не всегда.

Пассажиры смогут бесплатно находиться в залах ожидания и пользоваться туалетами за час до отправления и в течение часа после прибытия рейса, пишет proulyanovsk.ru.