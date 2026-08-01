Я нашел ошибку
Главные новости:
В селе Калашиновка идет строительство нового модульного фАПа. Современное здание подразделения Нефтегорской больницы придет на смену приспособленному помещению, где сегодня помощь получают около 120 жителей.
В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового ФАПа
В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте матчи, угадывайте исходы, отвечайте на викторины - и зарабатывайте призы!
Жители губернии могут принять участие в чемпионате болельщиков 
В Турции зафиксировали отказ туристов от отелей из-за роста цен
В Турции зафиксировали отказ туристов от отелей из-за роста цен
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный регламент пассажирских перевозок
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный регламент пассажирских перевозок
В России стала обязательной маркировка мясной продукции в системе «Честный знак»
В России стала обязательной маркировка мясной продукции в системе «Честный знак»
1 августа «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре после поражений в 1-м туре РПЛ
1 августа «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре после поражений в 1-м туре РПЛ
Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания
Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания
В Самарском регионе полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами
В Самарском регионе полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный регламент пассажирских перевозок

202
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный регламент пассажирских перевозок

Документ, утвержденный Минтрансом, рассчитан на шесть лет — до сентября 2032-го.

Правила коснутся регулярных автобусных маршрутов, перевозок багажа, заказных автобусов и такси. Нововведения затронут как перевозчиков, так и пассажиров.

Компании смогут предложить пассажирам оплату проезда через NFC и вход по биометрии. Также в планах — подтверждение льгот через мессенджер «МАКС», но только при наличии соответствующего оборудования у перевозчика.

Перевозчиков обяжут заблаговременно сообщать, что ждет пассажира в дороге: кондиционер, туалет, полки для багажа, экраны для видео. Также в каждом автобусе разместят данные о водителе и контактный телефон компании — раньше это делалось не всегда.

Пассажиры смогут бесплатно находиться в залах ожидания и пользоваться туалетами за час до отправления и в течение часа после прибытия рейса, пишет proulyanovsk.ru.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии
01 августа 2026, 11:50
В Самаре 1 августа стартует ремонт трамвайных путей на перекрестке Ново-Садовой и Советской Армии
Ремонт на перекрестке будет организован с 08:00 1 августа до 23:00 6 августа. На весь период работ движение по ул. Советской Армии в направлении вверх от Волги будет... Транспорт
271
Андрей Карпочев: «Мы стремимся вывести „Татры“ из эксплуатации»
31 июля 2026, 11:45
Андрей Карпочев: «Мы стремимся вывести „Татры“ из эксплуатации»
В каком состоянии находится самарский общественный транспорт, ответил руководитель Департамента транспорта Самары Андрей Карпочев. Транспорт
497
В Самаре перевозчика повторно оштрафовали за нарушения
30 июля 2026, 09:07
В Самаре перевозчика повторно оштрафовали за нарушения
Недостатки в оснащении автобусов для инвалидов и в обеспечении безопасности дорожного движения сохраняются. Транспорт
628
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
1292
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
696
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
578
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
864
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
869
Весь список