1 августа «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре после поражений в 1-м туре РПЛ

Сегодня в Самаре тольяттинский «Акрон» примет казанский «Рубин» во втором туре РПЛ. Встреча пройдет на «Солидарность Арене» и начнется ровно в 14:00 по московскому времени.

Обе команды стартовали в новом сезоне с болезненных неудач.

Тольяттинцы в первом матче уступили «Зениту» с разгромным счетом 0:5. Казанцы дома проиграли вице-чемпиону «Краснодару» со счетом 1:3. Теперь обоим коллективам жизненно необходимы первые турнирные очки.

Состав гостей серьезно ослаблен кадровыми потерями, сообщает портал «Реальное время». Защитник Илья Рожков отбывает двухматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку.

Также в лазарете остаются травмированные Дардан Шабанхаджай и Угочукву Иву.

Прямую трансляцию принципиального поединка покажет платный телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется одновременно со стартовым свистком арбитра, пишет Самара-МК.