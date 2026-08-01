В России стала обязательной маркировка мясной продукции в системе «Честный знак»

В России стала обязательной маркировка готовой мясной продукции в системе «Честный знак». Новые требования распространяются на производителей, импортеров, оптовых поставщиков и розничные магазины. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба минсельхоза Московской области.

«С 1 августа в российской розничной торговле стартует очередной этап внедрения разрешительного режима, направленный на дальнейшее обеление рынка и усиление контроля за качеством продукции. <...> Теперь всем участникам цепочки — производителям, импортерам, оптовикам и рознице — необходимо наносить коды на товары и своевременно передавать сведения в систему «Честный знак», — говорится на сайте ведомства.

Под действие правил попадают готовые и консервированные продукты из мяса, кулинарные изделия, колбасы, паштеты и их аналоги в потребительской упаковке. При этом маркировка не распространяется на всю мясную продукцию. Для определения необходимости нанесения кодов необходимо учитывать коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.

В частности, новые требования не затронут товары без потребительской упаковки, продукцию, которую фасуют непосредственно в магазине, а также образцы для выставок, уточнили в министерстве.

В подмосковном минсельхозе отметили, что бизнесу необходимо заранее подготовить внутренние процессы: зарегистрироваться в системе «Честный знак», настроить оборудование для нанесения кодов Data Matrix и проверить работу кассового и складского программного обеспечения.

За нарушение правил маркировки предусмотрена административная ответственность, включая штрафы и конфискацию продукции. В отдельных случаях может наступать уголовная ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что система «Честный знак» позволяет отслеживать срок годности продукции и ее статус в базе данных. Если товар просрочен, запрещен к продаже, выведен из оборота или отсутствует в системе, кассовое оборудование блокирует его реализацию.

Покупатели смогут проверить информацию о товаре через мобильное приложение «Честный знак». При сканировании кода будет доступна информация о продукции, а также причина возможной блокировки продажи, пишут "Известия".