Вождение в нетрезвом виде закончилось для самарца судимостью и конфискацией автомобиля

Прокуратура Красноглинского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования).

Судом установлено, что в ноябре 2025 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем марки «Богдан 2110» и был остановлен сотрудниками ДПС. На законное требование инспектора пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, по ходатайству прокурора у осужденного конфискован принадлежавший ему автомобиль.