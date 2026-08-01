Двое самарцев, поджегших 18 мусорных контейнеров, предстанут перед судом за вандализм

Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).
Государственное обвининение представит суду доказательства того, что в феврале 2026 года 27-летний мужчина и его 33-летний приятель, находясь на территории Промышленного района г. Самары, действуя по предварительному сговору, в ночное время обошли 5 контейнерных площадок и подожгли мусор в 18 пластиковых контейнерах, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов, чем привели их в негодность.
В результате противоправных действий муниципалитету причинен ущерб в размере 288 тыс. рублей.
В ходе предварительного расследования одним из обвиняемых в добровольном порядке возмещено 144 тыс. рублей.
На имущество обвиняемых, а также на их банковские счета наложен арест.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 2 ст. 214 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Фото в иллюстративных целях