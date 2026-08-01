Житель Самары осуждён за ножевое ранение соседа

В дежурную часть Отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о конфликте в одном из общежитий на улице Свободы, в ходе которого местный житель ударил соседа ножом.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили обстоятельства произошедшего, зафиксировали следы преступления и задержали ранее судимого (в том числе за нанесение побоев) мужчину 1975 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, задержанный пояснил, что конфликт с потерпевшим начался накануне во время телефонного разговора, в ходе которого прозвучало нецензурное оскорбление. При личной встрече на общей кухне ссора продолжилась, а в коридоре общежития, не сдержав эмоций, он нанес соседу удар ножом. Как установили эксперты, злоумышленник причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Следователем Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в рамках расследования проведен комплекс мероприятий, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, направлены на исследование вещественные доказательства.

Уголовное дело в установленные законом сроки расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Промышленный районный суд г. Самары, изучив материалы дела и признав доказательства, собранные сотрудниками органов внутренних дел, достаточными и допустимыми, вынес фигуранту обвинительный приговор. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.