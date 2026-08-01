Житель Кинельского района, забивший приятеля до смерти, получил 5 лет лишения свободы

Кинельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что 23.02.2026 в квартире одного из многоквартирных домов на улице Комсомольской в пос. Комсомольский между подсудимым и его давним приятелем произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из них нанес второму множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

Спустя время агрессор сам вызвал пострадавшему скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу. Однако 01.03.2026 мужчина скончался в лечебном учреждении от полученных телесных повреждений.

Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал.

Проверив представленные стороной обвинения доказательства, с учетом обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.