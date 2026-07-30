Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре

1 августа в Самаре состоится футбольный матч команд «Акрон» (г. Тольятти) и «Рубин»» (г. Казань).

Спортивное мероприятие в рамках 2 тура Российской премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнется в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена». Для удобства болельщиков в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.

Автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 13:00 до 15:00 и после футбольного поединка с 17:00 до 18:00. Также в период с 13:00 до 17:30 компания «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.

К 17:00 для развоза зрителей после матча подадут дополнительные трамваи и автобусы. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения.