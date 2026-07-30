В Самарской области впервые пройдет Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди работников ГИМС МЧС России

С 3 по 7 августа в Тольятти состоится XIX Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Самарская область впервые принимает масштабное соревнование. В них примут участие 8 команд-победителей ГИМС МЧС из федеральных округов России.

За пять дней Чемпионата участники продемонстрируют уровень теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, а также навыки управления маломерными судами.

Практические состязания обещают быть зрелищными. Жители и гости Самарской области станут гостями масштабного спортивного события.

Место проведения соревнований: Отель Лада-Резорт, ул. Лесопарковое шоссе, 55.

Телефон для связи: 8-937-183-45-55, отдел информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного управления МЧС России по Самарской области