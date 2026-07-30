66% россиян хотели сменить жильё из-за соседей

Соседи важны покупателям жилья так же, как цена лота или сам район. Согласно исследованию ГК «Да! Девелопмент», из-за окружения хотели переехать 66% опрошенных: 14% в итоге сменили адрес, а 52% серьёзно обдумывали этот шаг. Повезло с людьми за стенкой только трети респондентов.

Ради своего спокойствия будущие новосёлы даже готовы платить больше. Так, 58% опрошенных согласны отдать за недвижимость повышенную сумму, если в комплексе соберутся жители со схожими взглядами. Для 20% это условие принципиально, а 38% согласны на небольшую прибавку к стоимости, если она будет разумной. Финансовая сторона остаётся в приоритете для 16% покупателей, четверть россиян вообще не настроена на лишние расходы.

Мнения об идее заселяться по рекомендации тех, кто уже купил недвижимость в комплексе, разделились. Половина участников исследования считает это хорошей возможностью собрать круг единомышленников, тогда как другие против излишней закрытости. Такой результат показывает: горожане всё чаще относятся к дому как к клубной среде, где общение ценится наравне с физическими характеристиками здания.

«Опрос демонстрирует, что квартиры больше не определяют только по площади комнат. Важнее становятся доверие и общие ориентиры проживающих. Застройщики будут конкурировать не в дизайне фасадов, а в умении объединять людей со схожими ценностями. Также жителям не нужны формальные активности, им необходимы места и события, где общение завязывается само собой», — отмечает коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова.

Цифры это подтверждают: 44% выбрали местом знакомства общий двор и прогулочные зоны, 28% отметили совместные мероприятия. Соседские центры и клубные пространства интересны 14% опрошенных, и ровно столько же россиян уверены, что для коммуникации ничего не нужно.

На рынке формируется чёткий запрос на добрососедство. Возможность выбирать, кто будет жить рядом, становится весомым аргументом при покупке недвижимости, а общие ценности превращают обычные здания в уютный дом.