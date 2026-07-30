Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку

Эксперты Авито Подработки провели исследование среди 2 000 россиян и выяснили, воспринимают ли жители страны подработку как способ снизить уровень стресса. Согласно результатам опроса, большинство респонденты имеющих опыт подработки, назвали как минимум один фактор, благодаря которому дополнительная занятость может восприниматься как антистресс.

При этом подработка уже стала привычной частью трудовой жизни россиян. Более половины работающих респондентов (54%) сегодня имеют постоянную или периодическую подработку: 20% — на постоянной основе, а 35% — время от времени. Еще 27% сообщили, что раньше имели дополнительный источник дохода, и только 19% никогда не подрабатывали.

Главной причиной, по которой подработка воспринимается как антистресс, оказался дополнительный доход: почти половина опрошенных (47%) отметили, что именно финансовая поддержка помогает снизить тревожность. Еще 31% считают преимуществом возможность самостоятельно регулировать нагрузку и работать в более спокойном темпе.

Кроме того, 29% респондентов ценят подработку за возможность заниматься тем, что приносит удовольствие, с предсказуемым результатом, а 28% — за возможность сменить обстановку и переключиться на другой тип задач. Для 21% участников исследования дополнительная занятость воспринимается как антистресс благодаря меньшему уровню ответственности по сравнению с основной работой. Лишь 9% опрошенных не считают подработку способом снизить уровень стресса.

Исследование также показало, какие форматы дополнительной занятости россияне считают наиболее комфортными с точки зрения эмоциональной разгрузки. Так, 42% респондентов назвали наиболее расслабляющей подработку без активного общения с людьми. Еще по 28% считают комфортными творческие задачи или работу руками, а также физически активную подработку или труд на свежем воздухе. Каждый пятый (22%) предпочел бы попробовать себя в новой сфере деятельности, а для 20% наиболее комфортной оказывается подработка, связанная с активным общением с людьми. Реже россияне выбирали монотонные, повторяющиеся задачи (16%) и работу с детьми (11%).