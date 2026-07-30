Я нашел ошибку
Главные новости:
Семьи участников специальной военной операции с детьми прикоснулись к истории и вере
Семьи участников специальной военной операции с детьми прикоснулись к истории и вере
В Самаре продолжаются поиски мужчины, который пропал 7 апреля нынешнего года
В Самаре продолжаются поиски мужчины, который пропал 7 апреля нынешнего года
В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами
В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами
Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»
Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»
В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки
В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки
Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку
Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
В России зимние каникулы у школьников в 2027 году будут короче
В России зимние каникулы у школьников в 2027 году будут короче
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку

94
Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку

Эксперты Авито Подработки провели исследование среди 2 000 россиян и выяснили, воспринимают ли жители страны подработку как способ снизить уровень стресса. Согласно результатам опроса,  большинство респонденты имеющих опыт подработки, назвали как минимум один фактор, благодаря которому дополнительная занятость может восприниматься как антистресс.

При этом подработка уже стала привычной частью трудовой жизни россиян. Более половины работающих респондентов (54%) сегодня имеют постоянную или периодическую подработку: 20% — на постоянной основе, а 35% — время от времени. Еще 27% сообщили, что раньше имели дополнительный источник дохода, и только 19% никогда не подрабатывали.

Главной причиной, по которой подработка воспринимается как антистресс, оказался дополнительный доход: почти половина опрошенных (47%) отметили, что именно финансовая поддержка помогает снизить тревожность. Еще 31% считают преимуществом возможность самостоятельно регулировать нагрузку и работать в более спокойном темпе.

Кроме того, 29% респондентов ценят подработку за возможность заниматься тем, что приносит удовольствие, с предсказуемым результатом, а 28% — за возможность сменить обстановку и переключиться на другой тип задач. Для 21% участников исследования дополнительная занятость воспринимается как антистресс благодаря меньшему уровню ответственности по сравнению с основной работой. Лишь 9% опрошенных не считают подработку способом снизить уровень стресса.

Исследование также показало, какие форматы дополнительной занятости россияне считают наиболее комфортными с точки зрения эмоциональной разгрузки. Так, 42% респондентов назвали наиболее расслабляющей подработку без активного общения с людьми. Еще по 28% считают комфортными творческие задачи или работу руками, а также физически активную подработку или труд на свежем воздухе. Каждый пятый (22%) предпочел бы попробовать себя в новой сфере деятельности, а для 20% наиболее комфортной оказывается подработка, связанная с активным общением с людьми. Реже россияне выбирали монотонные, повторяющиеся задачи (16%) и работу с детьми (11%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Несовпадение графиков мешает встречаться с друзьями 59% россиян
30 июля 2026, 11:29
Несовпадение графиков мешает встречаться с друзьями 59% россиян
Четверть респондентов ссылаются на нехватку сил (25%), 19% — на трудности с выбором места из-за разных интересов. Общество
128
треть россиянок не выносят гастрономических комплиментов
29 июля 2026, 12:40
Треть россиянок не выносят гастрономических комплиментов
Первое сообщение в дейтинге может решить судьбу знакомства за несколько секунд. Общество
381
Семь из десяти россиян выходят за рамки отпускного бюджета
29 июля 2026, 11:22
Семь из десяти россиян выходят за рамки отпускного бюджета
При этом наиболее распространенным сценарием для жителей России становится умеренный перерасход. Общество
325
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
501
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
457
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
553
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
545
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026  10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
616
Весь список