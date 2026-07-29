Семь из десяти россиян выходят за рамки отпускного бюджета

Большинство россиян заявили, что часто сталкиваются с перерасходом средств во время путешествий. Согласно результатам исследования компаний Сравни и Купибилет, лишь 28% респондентов удается полностью уложиться в заранее запланированный бюджет. Остальные 72% российских путешественников признались, что их фактические расходы в разном объеме превышают первоначальные расчеты.

При этом наиболее распространенным сценарием для жителей России становится умеренный перерасход. Так, 23% опрошенных сообщили, что обычно тратят на отпуск не более чем на 20 тыс. рублей больше запланированного. Еще 19% путешественников рассказали, что превышают бюджет на 20-50 тыс. рублей. Для 18% респондентов дополнительные расходы составляют 50-100 тыс. рублей, а каждый десятый россиянин (12%) выходит за рамки бюджета более чем на 100 тыс. рублей.

Даже при предварительном планировании бюджета путешественники нередко сталкиваются с необходимостью дополнительных трат уже во время поездки. Это может быть связано как с изменением стоимости отдельных услуг, так и со спонтанными покупками, желанием сделать отдых более комфортным или воспользоваться дополнительными возможностями в путешествии.

«Как мы видим, при планировании путешествий многие недооценивают объем сопутствующих расходов или не закладывают финансовый резерв на непредвиденные ситуации. Поэтому уже на этапе формирования бюджета необходимо дополнительно закладывать 15-20% на ситуативные расходы. Это позволит не искать срочно деньги среди своих накоплений или бюджета на другие статьи затрат. В идеале лучше откладывать деньги на отпуск заранее и в формате вклада или накопительного счета, что позволит в конце цели получить еще и проценты, которые сформируют дополнительную подушку безопасности. Для еще большей выгоды сравните доступные финансовые продукты в разных банках, чтобы выбрать наиболее доходный вариант. Сейчас средние ставки по краткосрочным вкладам составляют примерно 13-14% годовых, для новых клиентов встречаются предложения со ставками и до 20%, а по накопительным счетам можно найти варианты с доходностью до 15-16% годовых», – рассказал Евгений Чейченец, руководитель продукта Вклады в финансовом маркетплейсе Сравни.

По данным сервиса Купибилет, чаще всего перерасход бюджета во время отпуска приходится на следующие категории расходов: экскурсии, сувениры, посещение ресторанов и даже прием пищи в аэропорту. Именно эти статьи затрат становятся основными причинами отклонения фактических расходов от первоначального бюджета.

Эксперты отмечают, что при планировании отпуска россияне, как правило, заранее учитывают стоимость билетов и проживания, однако дополнительные расходы зачастую оказываются выше ожидаемых. В результате итоговая стоимость путешествия нередко превышает запланированные расходы.

«Одной из самых частых причин перерасхода становится не стоимость самих билетов или отеля, а множество небольших расходов, которые путешественники не учитывают заранее. Например, многие продолжают мысленно переводить цены в рубли по привычному курсу, не принимая во внимание реальный курс конвертации банка и возможные комиссии при оплате картой или обмене наличных. В результате фактические траты оказываются выше ожидаемых. Кроме того, в ряде стран существуют обязательные дополнительные сборы, о которых туристы узнают уже на месте. Это могут быть туристические налоги при заселении в отель, экологические сборы, городской налог, плата за посещение отдельных природных территорий или курортный сбор. Например, подобные платежи действуют во многих популярных европейских странах, а также в отдельных регионах Таиланда, Индонезии и других туристических направлениях.», – отметила пресс-служба сервиса билетных лазеек Купибилет.

Существенно увеличивают итоговый бюджет и повседневные расходы, которые по отдельности кажутся незначительными. Экскурсии, сувениры, посещение ресторанов, кофе и перекусы, такси, платный багаж или выбор места в самолете – все эти траты постепенно складываются в ощутимую сумму. Даже питание в аэропорту способно заметно повлиять на бюджет: полноценный прием пищи нередко обходится примерно в 2 тысячи рублей на человека. Если семья из трех человек питается в аэропорту перед вылетом и на обратном пути, только на эту статью расходов может уйти около 12 тысяч рублей. Поэтому при планировании поездки стоит заранее закладывать отдельный резерв именно на такие сопутствующие расходы – это позволит избежать неприятных сюрпризов уже во время отпуска.