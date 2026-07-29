стартовал прием заявок на конкурс на получение статуса Столицы детского туризма – 2027

Сегодня стартовал новый, пятый сезон главного конкурса страны для городов России, которые готовы стать точками притяжения для семейного отдыха и центрами детского туризма в 2027 году.

Он организован АНО «Центр детского и молодежного туризма» совместно с АНО «Классная страна». Среди партнеров конкурса: Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО), Клуб путешественников по России «Russia Travel.Club», Всероссийский проект «Многодетная Россия», Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») и др.

По словам Елены Перескоковой, руководителя оргкомитета программы и директора Центра детского и молодежного туризма, «Столица детского туризма» – не просто престижный титул. Это признание того, что город действительно умеет заботиться о юных путешественниках: развивает комфортную городскую инфраструктуру, создает безопасные маршруты, проводит туристские события для детей и семей, поддерживает детские сообщества и продумывает их досуг. Помимо продвижения на детскую и родительскую аудитории, развернутой экспертной оценки от ведущих специалистов отрасли и статуса в профессиональном сообществе участие в конкурсе и выход в финал дают социально-экономического результаты: увеличение турпотока, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест».

Цель всероссийского конкурса – выявление, популяризация и масштабирование лучших практик территорий, создающих комфортные условия для безопасного, увлекательного и познавательного отдыха детей и их родителей.

Ранее титул Столицы детского туризма получали Волгоград, Нижний Новгород, Москва и Уфа. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул: «Нижний Новгород в 2022 году был столицей детского туризма, за этим статусом стоит реальная системная работа. Накопленный опыт позволяет нам уверенно говорить, что конкурс такого масштаба становится отличным стимулом для региона: он побуждает искать новые форматы, делиться лучшими практиками и делать путешествия для юного поколения по-настоящему интересными и полезными. Мы переосмыслили важность этого направления, увидев в нем действенный способ воспитания. Так родился проект «Уроки с путешествием» между двумя первыми столицами детского туризма – Нижним и Волгоградом. Это наш вклад в постижение детьми культуры и традиций, в воспитание любви к стране и уважения к ее наследию».

Организаторы не просто выберут территории, где семейный туризм становится драйвером развития городской среды, туризма, экономики и социальной активности. Они планируют показать всей стране лучшие примеры проектов для семейного отдыха и помочь муниципалитетам по-новому взглянуть на свои городские пространства.

«Мы часто говорим о патриотизме как о чувстве, но забываем, что оно рождается в семье – в общих впечатлениях и совместных путешествиях родителей и детей. Конкурс “Столица детского туризма” предоставляет городам возможность создать события и маршруты, которые объединяют поколения, позволяя вместе узнавать историю и культуру родного края. Это наш ответ на вопрос, как воспитать гражданина: через живую связь, диалог и общий опыт. Мы поддерживаем проект, потому что он укрепляет главное – нашу семью и любовь к России», – отметила генеральный директор АНО «Классная страна» Анастасия Цыбулевская.

К участию в конкурсе приглашаются команды городов Российской Федерации – от малых до крупных. Для подачи заявки необходимо сформировать проектную команду из специалистов в сфере туризма, образования, культуры, и городского развития, включая представителей региональных органов исполнительной власти, получить официальную поддержку главы субъекта РФ, подготовить конкурсную документацию по утвержденной форме и до 20 сентября 2026 года направить комплект документов на почту, указанную на официальной странице конкурса https://edudream.ru/stolica .

После проведения экспертной оценки всех поступивших заявок, до 1 октября, организаторы объявят финалистов. С ними будет проведена экспертная работа над дорожными картами и представленными концепциями. А в декабре 2026, по итогу этой работы, станет известен город-победитель, которому будет присвоен статус столицы детского туризма до 31 декабря 2027 года. Все города-финалисты получат бессрочный статус «Город, комфортный для путешествий с детьми», дипломы и приоритетный доступ к методическим материалам, лучшим практикам и консультациям федеральных экспертов.