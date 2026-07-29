в России спрос на зоопсихологов вырос на 66%

Психотерапевт для пушистых: когда владельцу пора обращаться к зоопсихологу

Если ваш питомец стал вдруг вести себя странно — громко шипит, царапается или рушит мебель — возможно, так он жалуется на самочувствие. Познакомиться с зоопсихологом — значит понять язык вашего животного и помочь ему справиться со стрессом, страхами или плохим настроением. В этой статье зоопсихолог и эксперт Авито Услуг Наталья Табунщикова расскажет, как понять, что питомцу нужна помощь и как выбрать хорошего специалиста.

Данные Авито Услуг показывают, что владельцы животных всё чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев. Так, в мае спрос на услуги зоопсихолога вырос на 66% по сравнению с прошлым годом.

В чём особенность работы зоопсихолога

Специалист по лечению заболеваний у животных работает с телом: борется с инфекциями, травмами или гормональными нарушениями. Иногда поведенческие проблемы — это признак болезни, поэтому сначала важно показать животное доктору и убедиться, что здоровье в порядке.

Зоопсихолог же работает с поведением: разбирается, почему питомец боится, ведёт себя деструктивно или агрессивно, а также помогает животному постепенно привыкнуть к пугающим или стрессовым ситуациям, переключает его внимание и поощряет спокойное поведение.

Коррекция поведения питомца с зоопсихологом обычно состоит из трех основных этапов:

1. Подготовка. Владелец собирает для зоопсихолога «досье» на питомца: заполняет анкету, отправляет видео и описывает режим, питание, здоровье, условия содержания и особенности поведения, чтобы специалист мог составить объективную картину проблемы.

2. Консультация. Зоопсихолог уточняет детали анкеты, разбирает конкретные случаи нежелательного поведения, выясняет, что ему предшествовало и как реагировал хозяин, а затем на основе всех собранных данных даёт пошаговые рекомендации по коррекции поведения.

3. Сопровождение. После консультации специалист помогает владельцу внедрять рекомендации, ежедневно отвечает на вопросы и вовремя корректирует ошибки, чтобы добиться устойчивого результата.

Что пытается сказать питомец

Эксперт отмечает, что опытные владельцы часто самостоятельно разбираются в нормах поведения питомца и легко замечают, когда ситуация выходит из-под контроля. Но чтобы помочь животному, важно понимать и причины — например:

● у кошек шипение и попытки спрятаться зачастую говорят о перегрузке, стрессе от чего-то нового или громких ремонтов. Вылизывание до залысин может быть проявлением как нарушений по здоровью, так и стрессового состояния.

● у собак виляющий хвост или “улыбка” — бывает, означают не радость, а, наоборот, страх или дискомфорт. А порча вещей, когда хозяин не дома — не месть или злость, а панику или тревогу.

Когда пора обратиться к специалисту

Обратите внимание, если поведение вашего питомца резко меняется. Поводами для беспокойства обычно являются:

- внезапная агрессия, укусы «на пустом месте» или нападение на окружающих

- метки или лужи вне лотка у взрослого животного, если раньше всё было в порядке,

- нарушение сна, снижение аппетита, боязнь выходить на улицу,

- тревога или паника, которые ранее не наблюдалась.

Собаки и кошки не обладают абстрактным мышлением, поэтому их поведенческие проблемы решаются гораздо проще и быстрее. В большинстве случаев достаточно одной консультации и двухнедельного сопровождения. Повторное обращение необходимо, только если возникает новая проблема.

Как выбрать зоопсихолога?

● Образование и профессиональный уровень: важна квалификация специалиста (ветеринарный врач, кинолог, зоопсихолог).

● Обращайте внимание на реальные отзывы довольных клиентов — лучше, если есть рекомендации знакомых.

● Спрашивайте об опыте: есть ли похожие случаи, где он уже помог?

● Уточните его методы работы: важно, чтобы специалист не рекомендовал наказания или специальные ошейники, которые причиняют боль.

● Будьте осторожны, если зоопсихолог обещает «вылечить за одно занятие» или советует сомнительные средства — это тревожный знак. Быстрые изменения возможны, но большинство поведенческих проблем требуют времени.

Понимание поведения питомца и внимательное отношение к нуждам животного обеспечит ему здоровую психику и хорошее самочувствие, что в итоге укрепит вашу связь с четвероногим членом семьи.